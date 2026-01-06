기사 검색
스타요즘

“암 가족력 걱정”…서정희 딸 서동주, 검사 결과 ‘이 수치’ 높아

입력 :2026-01-06 15:47:24
수정 :2026-01-06 15:47:24
사진=유튜브 ‘서동주의 또.도.동’ 캡처
사진=유튜브 ‘서동주의 또.도.동’ 캡처


방송인 서동주가 암 가족력을 언급하며 면역 관련 검사를 받은 근황을 전했다.

서동주는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘서동주의 또.도.동’을 통해 암 가족력에 대한 불안감을 해소하기 위해 면역력의 핵심인 NK세포(자연살해세포) 검사를 받는 과정을 상세히 공개했다.

영상 속 서동주는 “어머니(서정희)가 암을 겪은 적이 있다”고 말하며 “가족력이 있는 만큼 걱정이 된다”는 솔직한 심경을 전했다.

가족력이 있는 경우 암세포를 직접 공격하는 NK세포의 활성도가 중요하다는 의료진의 조언에 따라 부부는 긴장된 마음으로 결과를 기다렸다.

진료 과정에서 의료진은 서동주의 혈액검사 결과가 전반적으로 괜찮은 편이라고 설명했다. 남편은 콜레스테롤 수치가 다소 높다는 소견을 받았다.

하지만 곧이어 공개된 NK세포 검사 결과는 반전이었다. 서동주의 남편이 측정 가능한 범위 내에서 최고 수치를 기록했다. 이를 확인한 서동주는 “어쩐지 코로나도 안 걸렸다”며 남편의 강철 면역력에 놀라움을 금치 못했다.

본인 역시 높은 면역력이 수치로 확인되며 안도하는 모습을 보였다.

서동주는 “가족력 때문에 평소 식습관을 조심하고 있다”며 “생선·해산물과 채소 위주로 먹고, 육류와 유제품 섭취를 줄이려고 한다”고 밝혔다.

