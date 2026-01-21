기사 검색
49세 비키, 30년 운동이 만든 비현실적 ‘강철 몸매’

입력 :2026-01-21 13:56:41
수정 :2026-01-21 13:56:41
사진=비키 인스타그램 캡처
사진=비키 인스타그램 캡처


90년대 ‘힙합 여전사’ 디바의 비키가 비현실적인 근육질 몸매를 자랑했다.

비키는 21일 자신의 인스타그램에 관리 비결을 공개했다. 그는 “특별한 식단 관리 없음, 하지만 외식은 거의 안 함, 특히 저녁 약속 거의 없음, 운동 외 대외 관계는 잘 안 함, 특히 아줌마들이 좋아하는 브런치 모임, 커피챗은 거의 안 함”이라며 사교생활 보다는 자신에게 집중하는 고요한 일상을 선택했음을 밝혔다.

그는 식사의 90% 이상을 집에서 해결하며 배달 음식과 편의점 가공식품, 당분 가득한 간식을 철저히 배제한다. 그는 “뭘 먹느냐 보단 먹은 걸 어떻게 소비하느냐에 포커스를 맞추면 어떻게 먹을 것인지 가닥이 잡힘”이라고 적으며 섭취한 칼로리는 반드시 그날 모두 태워버린다고 강조했다.

주변이 흐트러진 꼴을 못 본다는 그는 매일 청소와 정리를 반복하며 최소 6000보 이상을 걷는다. 그러면서 “꼭 봐야 할 영상들은 설거지, 바닥 청소하며 시청한다”며 TV를 보며 늘어져 있는 시간을 피하는 생활을 하고 있다.

심지어 집에서도 메이크업과 멋진 옷차림을 유지하며 스스로의 텐션을 끌어올리는 것이 품위 유지의 비결이라고 덧붙였다.

비키는 매일 시간 단위로 계획을 세우고 저녁 10시면 어김없이 침대에 든다. 그는 “8시 이후에 하품이 안 나오면 오늘 하루 일정은 덜 빡센(힘든) 걸로 간주, 내일 일정을 더 빡빡하게 추가함”이라며 스스로에게 엄격한 모습을 보였다.

그는 “운동한 지는 30년, 빡세게(힘들게) 한지는 23년, 1일 2운동 혹은 3운동 실천 7년 차”라고 밝혔다. 1977년생인 비키는 올해 49세로, 20대부터 꾸준히 운동을 이어오고 있다.

끝으로 그는 “내 집은 호텔처럼, 운동 습관은 매일”이라는 슬로건과 함께 “시간은 금이다, 노력은 배신하지 않는다, 준비된 자에게만 기회가 온다, 나 자신을 사랑하자”는 메시지로 보는 이들에게 동기를 부여했다.

온라인뉴스부
할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 '머시'(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
