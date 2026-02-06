기사 검색
플러팅 장인 된 윤후 “난 네가 제일 좋다” 직진 멘트

입력 :2026-02-06 17:01:21
수정 :2026-02-06 17:01:21
tvN STORY ‘내 새끼의 연애2’
tvN STORY ‘내 새끼의 연애2’


가수 윤민수의 아들 윤후가 자신의 연애관과 실제 데이트 현장을 공개한다.

윤후는 오는 25일 첫 방송을 앞둔 tvN STORY 예능 ‘내 새끼의 연애2’에 출연해 안방극장에 설렘을 전할 예정이다.

과거 예능 ‘아빠! 어디가?’에서 순수한 매력으로 국민적인 사랑을 받았던 윤후는 이번 프로그램에서 부모가 지켜보는 가운데 자신의 연애사를 가감 없이 드러낸다. 출연 계기에 대해 윤후는 “좋아하는 마음이랑 감정을 다시 느껴보고 싶다”고 전했다.

공개된 예고 영상에서 윤후는 데이트 중 여성의 의자를 직접 빼주는 등 몸에 밴 매너를 선보여 눈길을 끌었다. 마음에 드는 상대에게 “데이트 같이 하고 싶다”라고 거침없이 직진하는가 하면 “원체 미인이셔서 뭘 해도 다 잘 어울린다”는 능숙한 칭찬으로 상대방의 마음을 흔들었다.

하이라이트는 과감한 고백 장면이었다. 윤후는 상대 여성에게 “난 네가 제일 좋다”며 자신의 진심을 전해 지켜보던 출연진들을 놀라게 했다.

한편 ‘내 새끼의 연애2’는 부모가 자녀의 연애를 관찰하며 미처 몰랐던 자식의 새로운 모습을 발견하는 프로그램이다.

온라인뉴스부
