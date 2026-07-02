기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

황정민, 술 끊더니 달라진 얼굴…금주 2년 만에 ‘술톤 실종’ 미남 등극

입력 :2026-07-02 15:06:09
수정 :2026-07-02 15:06:09
사진=tvN ‘유 퀴즈 온더 블럭’, 유튜브 ‘엘르 코리아_ELLE KOREA’ 캡처
사진=tvN ‘유 퀴즈 온더 블럭’, 유튜브 ‘엘르 코리아_ELLE KOREA’ 캡처


배우 황정민이 2년여의 금주를 통해 달라진 비주얼을 선보였다.

지난 1일 유튜브 채널 ‘엘르 코리아’에는 영화 ‘호프’의 주연 배우 황정민, 조인성, 정호연이 출연했다. 영상 속 황정민은 검은색 니트와 자연스러운 헤어스타일로 등장했다. 평소 그를 상징하던 특유의 ‘술톤’ 피부인 붉은 피부색은 온데간데없었고, 밝은 톤의 피부와 환한 인상으로 등장했다. 여기에 날렵해진 턱선과 세련된 매력으로 시선을 끌었다.

영상을 접한 누리꾼들은 “술 끊더니 너무 잘생겨지셨다”, “미모가 물이 올랐다” 등 그의 외적 변화에 놀라움을 표했다. 그의 이러한 변화와 더불어 최근 영화 ‘호프’ 화보도 시선을 끌었다. 화보 속 그는 조인성, 정호연과 함께 연기 호흡을 맞추며 독보적인 아우라를 뿜어냈다.

유튜브 ‘엘르 코리아_ELLE KOREA’ 캡처
유튜브 ‘엘르 코리아_ELLE KOREA’ 캡처


유튜브 ‘엘르 코리아_ELLE KOREA’ 캡처
유튜브 ‘엘르 코리아_ELLE KOREA’ 캡처


그는 지난해 1년째 금주 중인 사실을 공개적으로 밝혀 화제가 된 바 있다. 황정민은 과거 한 예능 프로그램에 출연해 술을 끊게 된 이유에 대해 “계기가 너무 많다. 50세에 나에게 주는 선물을 뭘 할까 하다가 술이나 담배 중에 하나를 끊자고 생각했다”고 밝혔다. 이어 “그래서 담배를 끊었다. 그런데 담배를 끊으니 술을 더 먹게 되더라”며 금주로 방향을 선회하게 된 과정을 설명했다.

또한 “술을 많이 마셨더니 기억력이 떨어지고 잔실수도 많아졌다. 그래서 나한테 휴식을 주자는 생각으로 금주하고 있다”고 전했다.

사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


한편 그가 출연하는 나홍진 감독의 신작 ‘호프’는 오는 7월 15일 개봉을 앞두고 있다. ‘호프’는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 ‘범석’이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
황정민이 금주를 시작하게 된 주된 이유는?
인기기사
유이, ‘새콤달콤 볼 하트’
‘아름다워’ 장원영
‘출소하는’ 김호중
아이브 장원영, 옆모습도 아름다워
아이브 장원영, 밝은 미소
아이브 장원영, 절세 미녀의 미소
아이브 장원영, 그림자도 아름다워
아이브 장원영, 장미처럼 아름다워
포즈 취하는 아이브 장원영
아이브 장원영, 너무 아름다워서 반칙
출소하는 김호중
가석방되는 김호중
출소하는 김호중
‘음주운전 뺑소니’ 김호중 출소
‘음주운전 뺑소니’ 김호중 출소
출소하는 김호중
출소하는 김호중
배우 최상엽, 이봉원♥박미선 친아들이었다…“성 바꿔 활동”

배우 최상엽, 이봉원♥박미선 친아들이었다…“성 바꿔 활동”
함소원, 교통사고로 중상… 내리막길서 전봇대 들이받아 골반 골절

함소원, 교통사고로 중상… 내리막길서 전봇대 들이받아 골반 골절
여에스더♥홍혜걸 부부, 5년 동안 별거하더니 결국… 충격적인 금전 관계 공개됐다

여에스더♥홍혜걸 부부, 5년 동안 별거하더니 결국… 충격적인 금전 관계 공개됐다
‘여고생 살해’ 장윤기 父, 현직 경찰이었다…‘리얼돌’ 몰래 폐기

‘여고생 살해’ 장윤기 父, 현직 경찰이었다…‘리얼돌’ 몰래 폐기
“마네킹 같은 것 떠 있다”…‘30대男 두물머리 유기’ 시신 6개월 만에 발견

“마네킹 같은 것 떠 있다”…‘30대男 두물머리 유기’ 시신 6개월 만에 발견
한국사 강사 최태성, 배재고 논란에 “대한민국 교육, 어디로 가나” 참담 심경

한국사 강사 최태성, 배재고 논란에 “대한민국 교육, 어디로 가나” 참담 심경
한밤중 이불 속 이상한 소리…들춰보니 1ｍ 넘는 뱀 ‘꿈틀’

한밤중 이불 속 이상한 소리…들춰보니 1ｍ 넘는 뱀 ‘꿈틀’
어깨 친 뒤 ‘킥킥’ 거린 日남성…韓유튜버 “치지 말라고!” 참교육하자 ‘급 공손’

어깨 친 뒤 ‘킥킥’ 거린 日남성…韓유튜버 “치지 말라고!” 참교육하자 ‘급 공손’
‘주가조작 패가망신 1호’ 피의자 4명 영장 모두 기각…“다툼 여지”

‘주가조작 패가망신 1호’ 피의자 4명 영장 모두 기각…“다툼 여지”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 뱃속에 아기 있는데… ‘46세 임신’ 김민경 응급실行 안타까운 소식

    뱃속에 아기 있는데… ‘46세 임신’ 김민경 응급실行 안타까운 소식

  2. “이혼 아니면 임신”…린, 이수와 이혼 발표에 윤종신 반응

    “이혼 아니면 임신”…린, 이수와 이혼 발표에 윤종신 반응

  3. 이영자, 최근 연애 고백…“7살 연하 배우 황동주와 자만추”

    이영자, 최근 연애 고백…“7살 연하 배우 황동주와 자만추”

  4. 성시경 “전 재산 걸고 고소…걸리면 죽는다” 무슨 일?

    성시경 “전 재산 걸고 고소…걸리면 죽는다” 무슨 일?

  5. SK하이닉스 그만두고 MBC 입사한 아나운서 “그때 동기 성과급이…”

    SK하이닉스 그만두고 MBC 입사한 아나운서 “그때 동기 성과급이…”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈 주연의 새 영화 ‘디거’의 최신 예고편이 공개된 가운데, 비주얼 변신이 화제를 모으고 있다.지난 23일 톰 크루즈는 본인의
‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

‘BET 어워즈’ 화려한 레드카펫

가수와 영화배우 등 세계적인 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 BET 어워즈에 참석해 화려한