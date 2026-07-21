스타요즘 [포토] 트와이스 미사모, 공항에 뜬 ‘비주얼 여신들’ 입력 :2026-07-21 15:05:39 수정 :2026-07-21 15:05:39 1/ 11 트와이스(TWICE) 미사모 미나(오른쪽부터)와 사나, 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 트와이스(TWICE) 미사모 미나(오른쪽부터)와 사나, 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 트와이스(TWICE) 미사모 미나(오른쪽부터)와 사나, 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다.뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 트와이스 미사모가 출국한 목적은? 해외 일정 개인 휴가 # 트와이스 # 미사모 # 미나 # 사나 # 모모 # 김포공항 # 출국 # 일본 # 공항사진 # 비주얼