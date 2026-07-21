기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

[포토] 트와이스 미사모, 공항에 뜬 ‘비주얼 여신들’

입력 :2026-07-21 15:05:39
수정 :2026-07-21 15:05:39
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 11
트와이스(TWICE) 미사모 미나(오른쪽부터)와 사나, 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 미사모 미나(오른쪽부터)와 사나, 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.
뉴스1
트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.
뉴스1
트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.
뉴스1
트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.
뉴스1
트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.
뉴스1
트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.
뉴스1
트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.
뉴스1
트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.
뉴스1
트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.
뉴스1
트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.
뉴스1
트와이스(TWICE) 미사모 미나(오른쪽부터)와 사나, 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.<br>뉴스1
트와이스(TWICE) 미사모 미나(오른쪽부터)와 사나, 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.
뉴스1




트와이스(TWICE) 미사모 미나(오른쪽부터)와 사나, 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
트와이스 미사모가 출국한 목적은?
인기기사
이채연, ‘사랑스러운 볼 하트’
리센느 원이, 홍보대사 위촉 소감 발표
박은빈, 블링블링 미소
고영욱 “탁재훈, 내 가방 빼돌렸다…마지막 도리 지켜라”

고영욱 “탁재훈, 내 가방 빼돌렸다…마지막 도리 지켜라”
드디어 연애? 설렘·질투 폭발…‘41세’ 기안84, 핑크빛 소식 전했다

드디어 연애? 설렘·질투 폭발…‘41세’ 기안84, 핑크빛 소식 전했다
이혼 직후 ‘85억’ 복권 당첨된 女…전남편 “나도 돈 줘” 소송, 결과는?

이혼 직후 ‘85억’ 복권 당첨된 女…전남편 “나도 돈 줘” 소송, 결과는?
샘 해밍턴 맞아?…30㎏ 감량 후 “러셀 크로우 닮아” 감탄

샘 해밍턴 맞아?…30㎏ 감량 후 “러셀 크로우 닮아” 감탄
선미 만난 남성 “야~ 술 좀 따라 봐라” 황당 요구…“나잇값 해라” 분노

선미 만난 남성 “야~ 술 좀 따라 봐라” 황당 요구…“나잇값 해라” 분노
‘싸움 각서’ 쓰고 몸싸움한 동대표들, 1명 끝내 사망…항소심도 폭행치사 ‘무죄’

‘싸움 각서’ 쓰고 몸싸움한 동대표들, 1명 끝내 사망…항소심도 폭행치사 ‘무죄’
한혜진 살 얼마나 쪘길래…“청바지 입었는데 삼겹살처럼 불룩” 목격담

한혜진 살 얼마나 쪘길래…“청바지 입었는데 삼겹살처럼 불룩” 목격담
“박지성이 뭘 안다고” 발언에…박지성 “위치에 안 맞는 언행” 담담하게 받아쳤다

“박지성이 뭘 안다고” 발언에…박지성 “위치에 안 맞는 언행” 담담하게 받아쳤다
“소원 담겼는데”…청계천에 ‘풍덩’ 들어가 동전 싹쓸이 한 여성 ‘공분’

“소원 담겼는데”…청계천에 ‘풍덩’ 들어가 동전 싹쓸이 한 여성 ‘공분’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 16기 영숙, 상철 성관계 폭로→모욕 혐의…결국 벌금형 확정

    16기 영숙, 상철 성관계 폭로→모욕 혐의…결국 벌금형 확정

  2. ‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 안타까운 근황… 제주도 여행서 고통 호소

    ‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 안타까운 근황… 제주도 여행서 고통 호소

  3. 가수 임영호, 갑작스러운 사망…여자친구가 전한 부고

    가수 임영호, 갑작스러운 사망…여자친구가 전한 부고

  4. 47세 배우 민지영, 암투병 안타까운 근황… 하던 일 중단하고 남편과 한국행

    47세 배우 민지영, 암투병 안타까운 근황… 하던 일 중단하고 남편과 한국행

  5. 전원주 “산에서 첫사랑 껴안고 재미보다 파출소 끌려가” 파격 고백

    전원주 “산에서 첫사랑 껴안고 재미보다 파출소 끌려가” 파격 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

할리우드 스타들이 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 미국감독조합(DGA) 극장에서 열린 애플TV+의 새 오리지널 시리즈 ‘럭키(Luc
톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈 주연의 새 영화 ‘디거’의 최신 예고편이 공개된 가운데, 비주얼 변신이 화제를 모으고 있다.지난 23일 톰 크루즈는 본인의