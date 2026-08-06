장원영, 사람 맞나요?…인형보다 더 인형 같은 미모 [SNS★샷]

사진=장원영 인스타그램 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 장원영이 인스타그램에 올린 영어 멘트의 내용은? Stay pretty, my girls Show what I am

그룹 ‘아이브(IVE)’의 장원영이 비현실적인 비주얼로 또 한 번 팬들의 감탄을 자아냈다.장원영은 자신의 인스타그램에 영어로 “Stay pretty, my girls(예쁜 모습 그대로 있어요)”라는 멘트와 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 장원영은 화이트 컬러의 투피스 스타일 의상을 입고 청순하면서도 우아한 매력을 발산했다. 장미 프린트가 더해진 크롭 톱과 레이스 디테일의 스커트를 입고 ‘인형 미모’를 뽐냈다. 특히 군살 없는 잘록한 허리와 긴 팔다리, 완벽한 비율이 시선을 사로잡았다.클로즈업 샷을 찍은 셀카에서는 맑고 투명한 피부에 은은한 핑크빛 블러셔와 촉촉한 립 메이크업이 조화를 이루며 청초한 분위기를 자아냈다. 커다란 눈망울과 오똑한 콧날은 현실감 없는 미모를 완성했다.한편 장원영이 속한 ‘아이브’는 현재 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM’) 북미 투어 일정을 소화하고 있다.강경민 기자