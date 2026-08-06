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장원영, 사람 맞나요?…인형보다 더 인형 같은 미모 [SNS★샷]
입력 :2026-08-06 17:35:17
수정 :2026-08-06 17:35:17
그룹 ‘아이브(IVE)’의 장원영이 비현실적인 비주얼로 또 한 번 팬들의 감탄을 자아냈다.
장원영은 자신의 인스타그램에 영어로 “Stay pretty, my girls(예쁜 모습 그대로 있어요)”라는 멘트와 함께 사진 여러 장을 게재했다.
사진 속 장원영은 화이트 컬러의 투피스 스타일 의상을 입고 청순하면서도 우아한 매력을 발산했다. 장미 프린트가 더해진 크롭 톱과 레이스 디테일의 스커트를 입고 ‘인형 미모’를 뽐냈다. 특히 군살 없는 잘록한 허리와 긴 팔다리, 완벽한 비율이 시선을 사로잡았다.
클로즈업 샷을 찍은 셀카에서는 맑고 투명한 피부에 은은한 핑크빛 블러셔와 촉촉한 립 메이크업이 조화를 이루며 청초한 분위기를 자아냈다. 커다란 눈망울과 오똑한 콧날은 현실감 없는 미모를 완성했다.
한편 장원영이 속한 ‘아이브’는 현재 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM’) 북미 투어 일정을 소화하고 있다.
강경민 기자
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