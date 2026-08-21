기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이재용, ‘8년간 우울증 약 복용’ 고백…“살아있는 지옥 봤다”

입력 :2026-08-21 10:51:51
수정 :2026-08-21 10:51:51
배우 이재용. 유튜브 채널 ‘요즘 뭐해’ 캡처
배우 이재용. 유튜브 채널 ‘요즘 뭐해’ 캡처


배우 이재용(63)이 오랜 기간 우울증으로 힘겨운 시간을 보냈다고 고백했다.

20일 유튜브 채널 ‘요즘 뭐해’에는 이재용이 출연한 영상이 공개됐다.

영상에서 이재용은 30대 초중반 우울증 진단을 받은 뒤 7~8년 동안 약을 복용했다고 밝혔다.

이재용은 당시 상태에 대해 “좀 심각했다”며 “처음 병이 있다고 진단받은 건 30대 초중반쯤이었던 것 같다. 연극을 하던 시기였다”고 회상했다.

그가 정신적으로 큰 충격을 받은 계기 중 하나는 정신과 병원에서 진행한 사이코드라마였다. 당시 가르치던 학생들과 함께 병원을 찾았던 이재용은 배우로서 환자들의 모습을 공부하고 싶다는 생각에 폐쇄 병동을 둘러볼 기회를 얻었다고 설명했다.

하지만 현장에서 마주한 모습은 예상보다 훨씬 강렬하게 다가왔다.

이재용은 “거기서 진짜 살아 있는 지옥을 봤던 것 같다”며 “인간이 지녀야 할 마지막 존엄마저 박탈당한 것처럼 느껴졌다. 그분들의 고통이 저한테 막 치고 들어왔다”고 설명했다.

배우 이재용. 유튜브 채널 ‘요즘 뭐해’ 캡처
배우 이재용. 유튜브 채널 ‘요즘 뭐해’ 캡처


가난한 연극배우로서 녹록지 않았던 현실까지 겹치며 마음의 병은 더욱 깊어졌다. 이재용은 “그 충격과 제가 살고 있는 현실, 가난한 연극배우로서의 삶이 한꺼번에 왔다”고 말했다.

당시 의사는 입원 치료를 권유했다고 한다. 이재용은 “아는 병원을 소개해 줄 테니 입원해서 술을 일절 끊고 열흘만 약과 밥만 먹고 쉬라고 했다”며 “하지만 공연을 제작 중이었고 처자식도 벌어먹여야 했다. 일을 해야 해서 뿌리쳤다”고 설명했다.

상태는 더욱 악화됐다. 그는 “저한테서 치유되지 않는 것과 알코올이 같이 섞이면서 심해졌던 것 같다”며 현재는 술을 끊었다고 덧붙였다.

이재용은 당시를 돌아보며 “지금 생각해도 미치광이로 살았던 것 같다. 위기 순간도 많이 겪었다”면서 “저도 안 좋은 선택을 할 뻔했지만 마지막에 저를 구해 놓은 건 ‘이 아픔을 언젠가 연기를 통해 사람들에게 이해시켜야겠다’는 생각이었다. 그게 마지막 힘이었던 것 같다”고 털어놨다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이재용이 우울증 약을 복용한 기간은?
인기기사
앳하트 나현, ‘상큼 볼 콕’
장원영, ‘윙크에 심쿵’ 사랑스러운 비주얼
블랙핑크 리사, 휴양지서 뽐낸 ‘눈부신 비주얼’
“6년째 부부관계 없다”는 부부, 16개월 둘째 등장에 ‘충격’

“6년째 부부관계 없다”는 부부, 16개월 둘째 등장에 ‘충격’
‘노처녀의 대명사’ 유명 개그우먼 깜짝 결혼 발표…예비신랑은 누구?

‘노처녀의 대명사’ 유명 개그우먼 깜짝 결혼 발표…예비신랑은 누구?
16기 옥순, 재혼 5개월 만에 또 파경…“두번째 이혼”에 ‘발끈’

16기 옥순, 재혼 5개월 만에 또 파경…“두번째 이혼”에 ‘발끈’
어린 딸 성폭행당하는데…휴대폰 보며 SNS한 엄마 ‘충격 진실’

어린 딸 성폭행당하는데…휴대폰 보며 SNS한 엄마 ‘충격 진실’
“동물 만졌을 뿐인데”…체험 농장 갔던 아이 2명 ‘뇌 손상’ 등 중태

“동물 만졌을 뿐인데”…체험 농장 갔던 아이 2명 ‘뇌 손상’ 등 중태
승객 태우고 30분간 ‘야동’ 본 택시기사…“처벌 못한다” 왜?

승객 태우고 30분간 ‘야동’ 본 택시기사…“처벌 못한다” 왜?
80대 母 살해 후 나체 배회한 50대 딸 “하늘이 시켰다”

80대 母 살해 후 나체 배회한 50대 딸 “하늘이 시켰다”
“훈련 쉬겠다” 문자 뒤 실종된 금메달리스트, 3개월 뒤 감옥서 발견됐다…‘미성년 성폭행’

“훈련 쉬겠다” 문자 뒤 실종된 금메달리스트, 3개월 뒤 감옥서 발견됐다…‘미성년 성폭행’
“합의 안해” 황정민, ‘사생활 폭로’ 여성과 법정 간다…검찰, ‘모텔 연쇄살인’ 김소영에

“합의 안해” 황정민, ‘사생활 폭로’ 여성과 법정 간다…검찰, ‘모텔 연쇄살인’ 김소영에
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김주하 “전남편, 딴 데서 자식까지 낳아”…강부자도 당황

    김주하 “전남편, 딴 데서 자식까지 낳아”…강부자도 당황

  2. “개콘 때 매주 뽀뽀…내 입술은 소품이었다” 허경환 ‘충격 폭로’

    “개콘 때 매주 뽀뽀…내 입술은 소품이었다” 허경환 ‘충격 폭로’

  3. 아나운서·미스코리아 만남…이인권♥최정윤 진짜 연인 됐다

    아나운서·미스코리아 만남…이인권♥최정윤 진짜 연인 됐다

  4. 열흘 전까지 행사 참석했는데…‘44세’ 타일러, 숨진 채 발견

    열흘 전까지 행사 참석했는데…‘44세’ 타일러, 숨진 채 발견

  5. “6년째 부부관계 없다”는 부부, 16개월 둘째 등장에 ‘충격’

    “6년째 부부관계 없다”는 부부, 16개월 둘째 등장에 ‘충격’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현
할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

영화배우, 가수, 인플루언서 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스에 위치한 포시즌스 호텔에서 열린 버라이어티의 ‘파