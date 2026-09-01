스타요즘 [포토] 소이현 ‘햇살 닮은 환한 미소’ 입력 :2026-09-01 16:25:26 수정 :2026-09-01 16:25:26 1/ 10 배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 걸그룹 피프티피프티가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 걸그룹 하이키가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 가수 니콜이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 방송인 황보가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 DJ 수라가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 환승연예3 출신 가수 송다혜가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 가수 소향이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 세이마이네임 도희와 소하가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.뉴스1 배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다.뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 소이현이 참석한 행사는 무엇인가요? 서울패션위크 영화제 # 소이현 # 서울패션위크 # 리이 # DDP # 포토월 # 패션위크 # 미소 # 컬렉션