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[포토] 소이현 ‘햇살 닮은 환한 미소’

입력 :2026-09-01 16:25:26
수정 :2026-09-01 16:25:26
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배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.<br>뉴스1
배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.
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배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.<br>뉴스1
배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.
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걸그룹 피프티피프티가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.<br>뉴스1
걸그룹 피프티피프티가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.
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걸그룹 하이키가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.<br>뉴스1
걸그룹 하이키가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.
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가수 니콜이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.<br>뉴스1
가수 니콜이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.
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방송인 황보가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.<br>뉴스1
방송인 황보가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.
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DJ 수라가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.<br>뉴스1
DJ 수라가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.
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환승연예3 출신 가수 송다혜가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.<br>뉴스1
환승연예3 출신 가수 송다혜가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.
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가수 소향이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.<br>뉴스1
가수 소향이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.
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세이마이네임 도희와 소하가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.<br>뉴스1
세이마이네임 도희와 소하가 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.1.
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배우 소이현이 1일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2027 S/S서울패션위크 리이(RE RHEE) 컬렉션에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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