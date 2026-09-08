긴 머리 ‘싹둑’…아이유, 결별 후 오는 10일 깜짝 발표한다

39세 김옥빈, 깜짝 임신 근황… 결혼 10개월만 “말띠 아이”

배우 김옥빈(39)이 임신 소식을 직접 전했다. 김옥빈은 지난 7일 자신의 인스타그램에 “오랫동안 소식이 없었다. 사실은 엄마가 될 준비를 하고 있다”고 근황을 전했다. 이어 “태명은 울루(ulu)고, 말띠 아이가 될 예정”이라며 “힘들기도 하지만 행복하고 소중하게 잘 지키고 있다. 모든 게 처음이라 새롭고 신기한 요즘”이라고 말했다. 김옥빈은 또 “남은 시간도 울루와 건강하게 잘 보내기를 기도하고 있다. 무사히 만나게 되는 날, 또 소식 전하겠다”며 “다들 건강하고 행복하게 잘 지내고 계시라”고 덧붙였다. 함께 공개한 사진에는 …