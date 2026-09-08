기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

풍자 “나랑 결혼한다는 이유만으로 미안”…남편 숨기기로

입력 :2026-09-08 09:16:13
수정 :2026-09-08 09:16:13
유튜브 ‘풍자테레비’ 캡처
유튜브 ‘풍자테레비’ 캡처


방송인 풍자가 향후 결혼하게 되더라도 배우자는 공개하지 않을 것 같다고 밝혔다.

7일 유튜브 채널 ‘풍자테레비’에는 ‘이열치열 어촌마을 촌캉스’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 풍자는 결혼에 대해 “의무가 아니라 그만큼의 확신과 신뢰가 생기는 사람과 하는 것이라고 생각한다”고 말했다.

이어 “나도 누군가를 만나 결혼할 수도 있지 않나. 내가 결혼할 때 대한민국이 얼마나 시끌벅적할까 생각해봤다”며 미래의 배우자에게 쏠릴 관심을 걱정했다.

풍자는 “‘풍자 결혼’이라는 기사가 나오면 사람들이 누구와 결혼하는지 궁금해할 것”이라며 “지금 당장 결혼할 것도 아니고 누가 될지도 모르지만, 그 사람에게 괜히 미안하다”고 털어놨다.

그러면서 “아마 결혼하게 되면 남편을 아예 공개하지 않을 것 같다”고 밝혔다.

다만 결혼 소식만큼은 자신의 유튜브 채널을 통해 팬들에게 가장 먼저 알리고 싶다고 했다. 풍자는 “내가 나중에 결혼하게 되면 내 입으로 팬들에게 제일 먼저 공개하고 싶다”고 말했다.

현재 교제 중인 사람이 없다는 점도 분명히 했다. 풍자는 “이런 이야기를 하면 뭐하나. 결혼이고 뭐고 혼자 오징어나 뜯고 있다”고 말해 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
풍자가 결혼 시 배우자 공개에 대한 입장은?
인기기사
‘시선강탈’ 베니스레드카펫
리센느, 상큼하게 브이
베니스 달군 스타들의 화려한 패션
카메라 향해 포즈 취한 조여정
영화 ‘가능한 사랑’ 레드카펫에 선 전도연
요즘 대세 리센느
노래하는 리센느
포즈 취하는 리센느
인사말하는 리센느 원이
볼 하트 만드는 원이
리센느 제나 ‘볼 콕’
리센느 메이 ‘볼 콕’
포즈 취하는 리센느 미나미
볼 하트 만드는 리브
인사말하는 원이
“전현무가 어디 갈지 예상했다?”…‘나혼산’ 조작 논란, 브랜드평판 ‘1위→10위’ 곤두박

“전현무가 어디 갈지 예상했다?”…‘나혼산’ 조작 논란, 브랜드평판 ‘1위→10위’ 곤두박
“사업 실패로 빚 생긴 아내가 이혼할 거면 공무원 연금 나눠달라네요” 충격 사연

“사업 실패로 빚 생긴 아내가 이혼할 거면 공무원 연금 나눠달라네요” 충격 사연
중학생에 “탁구채 2개 14만원” 팔고 ‘환불불가’ 문구점…결국 간판 내린다

중학생에 “탁구채 2개 14만원” 팔고 ‘환불불가’ 문구점…결국 간판 내린다
‘펜트하우스’ 윤종훈, 10살 연하 한은서와 11월 결혼…8년 전 인연

‘펜트하우스’ 윤종훈, 10살 연하 한은서와 11월 결혼…8년 전 인연
“택배에 ○○한 물건이”…8200만원 뜯어낸 ‘신종 사기 수법’ 정체

“택배에 ○○한 물건이”…8200만원 뜯어낸 ‘신종 사기 수법’ 정체
39세 김옥빈, 깜짝 임신 근황… 결혼 10개월만 “말띠 아이”

39세 김옥빈, 깜짝 임신 근황… 결혼 10개월만 “말띠 아이”
“중국 대체 왜 이러나”…‘발암 배추’ 이어 이번엔 ‘염색 상추’ 충격 영상

“중국 대체 왜 이러나”…‘발암 배추’ 이어 이번엔 ‘염색 상추’ 충격 영상
2026년 9월 8일

2026년 9월 8일
“270만원이 60억원 됐다”…문 닫은 거래소에 묶인 비트코인, 12년 만에 되찾은 男

“270만원이 60억원 됐다”…문 닫은 거래소에 묶인 비트코인, 12년 만에 되찾은 男
인기 클릭
Weekly Best

  1. 고영욱 돌연 “이민정 고1 때 내가…” 남편 이병헌까지 저격

    고영욱 돌연 “이민정 고1 때 내가…” 남편 이병헌까지 저격

  2. “베트남 아내, 문신에 성병”…국제결혼 90일 만에 숨진 50대

    “베트남 아내, 문신에 성병”…국제결혼 90일 만에 숨진 50대

  3. 라이머, ‘안현모 이혼’ 3년 만에 재혼 계획…“새 출발 응원”

    라이머, ‘안현모 이혼’ 3년 만에 재혼 계획…“새 출발 응원”

  4. 백진희 “장거리 연애 끝 내년 결혼”…예비신랑 정체 ‘깜짝’

    백진희 “장거리 연애 끝 내년 결혼”…예비신랑 정체 ‘깜짝’

  5. 이민정 황당 노출 사태에 ‘셀프 디스’ “아놔 끈 나왔…”

    이민정 황당 노출 사태에 ‘셀프 디스’ “아놔 끈 나왔…”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선강탈’ 베니스레드카펫

‘시선강탈’ 베니스레드카펫

배우 조여정이 6일(현지 시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 영화 ‘가능한 사랑’ 레드카펫 행사에서 포즈를 취하
베니스 달군 스타들의 화려한 패션

베니스 달군 스타들의 화려한 패션

영화배우와 모델 등 스타들이 3일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 아르마니 뷰티 행사에 참석했다.이날 행