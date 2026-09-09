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이민정, 어린시절 사진에 “딸도 본인인 줄”…사실상 딸 얼굴 공개

입력 :2026-09-09 10:33:39
수정 :2026-09-09 10:33:39
사진=유튜브 ‘이민정 MJ’ 캡처
사진=유튜브 ‘이민정 MJ’ 캡처


배우 이민정이 딸과의 놀라운 붕어빵 외모를 인증했다.

지난 8일 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 ‘50년 지기 엄마 친구분들과 엄마 생일 파티’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이민정은 어머니의 생일을 맞아 어머니 친구분들과 시간을 보냈다. 이민정이 요리를 하는 동안 어머니는 제작진에게 이민정의 어린 시절 모습이 담긴 사진을 공개했다.

사진을 본 제작진은 딸 서이 양을 떠올리며 “이거 서이잖아?”라고 감탄했다.

어떤 면이 서이와 비슷하냐는 제작진의 질문에 어머니는 “행동 같은 것이 민정이와 많이 비슷하다. 똘망똘망해서 말대꾸도 다 한다”라고 답해 웃음을 자아냈다.

사진=유튜브 ‘이민정 MJ’ 캡처
사진=유튜브 ‘이민정 MJ’ 캡처


사진=유튜브 ‘손연재 sonyeonjae’ 캡처
사진=유튜브 ‘손연재 sonyeonjae’ 캡처


앞서 이민정은 전 체조 선수 손연재의 유튜브에 출연했을 당시에도 자신과 판박이인 딸의 외모를 인증한 바 있다.

이민정이 휴대전화 앨범 속 딸 서이의 사진을 보여 주자 손연재는 “이마 너무 예쁘다. 왜 이렇게 많이 컸냐”며 “언니랑 똑같이 생겼다”고 놀라움을 감추지 못했다.

이에 이민정은 “그래서 내가 (서이한테) 어린 시절 사진을 보여 줬다. 이걸 보여 줬더니 ‘서이’라고 하더라. ‘아니 엄마야’라고 하니까 ‘아니! 서이’라더라”며 딸 서이조차 헷갈려 했던 본인의 어린 시절 사진 에피소드를 공개했다. 이에 손연재는 “서이가 그냥 이렇게 생겼다”며 감탄했다.

사진=이민정 인스타그램 캡처
사진=이민정 인스타그램 캡처


이와 더불어 이민정은 자신의 소셜미디어(SNS)에도 “이서이가 본인 사진인 줄 아는 내 사진”이라는 글과 함께 여러 장의 어린 시절 사진을 게재하기도 했다.

한편 이민정은 지난 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

강경민 기자
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