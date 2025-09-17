‘윤후 아빠’ 윤민수, 40억에 산 빌딩 매물로… 시세차익은

윤민수 인스타그램 캡처

남성 듀오 바이브 멤버 윤민수(45)가 3년 전 약 40억원에 매입한 서울 마포구 상암동 빌딩을 매물로 내놨다.17일 매일경제에 따르면 윤민수가 2022년 6월 매입했던 지상 6층 규모 상암동 근린생활시설 건물이 최근 부동산 시장에 등장했다. 매도 희망가는 45억원이다.대지면적 146㎡ 규모의 건물은 윤민수가 대표로 있는 법인 ‘주식회사 이디안’ 명의로 매입됐다. 싱가포르 사업가 데이비드 용과 지분을 나눠 보유 중이다. 이 일대는 ‘K컬처 업무지구’로 지정돼 있어 개발 기대감이 높은 지역으로 알려져 있다.매입 3년 만에 매물로 나온 건물은 표면상 시세차익은 있으나 대출 이자와 세금 등을 고려하면 실익은 크지 않을 것이라는 게 부동산 업계의 평가다.한편 윤민수는 2006년 비연예인 김민지 씨와 결혼했으나 결혼 18년 만인 지난해 이혼했다. 두 사람 사이에는 아들 윤후가 있다. 윤민수는 2013년 아들 윤후와 함께 MBC 예능 ‘아빠! 어디가?’에 출연해 큰 인기를 얻으며 ‘윤후 아빠’로 통한 바 있다.뉴스24