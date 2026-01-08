스타요즘
결혼 앞두고 물오른 미모... 신지, 사이판서 포착된 완벽 몸매
입력 :2026-01-08 15:36:53
수정 :2026-01-08 15:38:01
그룹 코요태의 신지가 사이판에서 글래머 몸매를 과시했다.
신지는 8일 자신의 인스타그램에 사이판 여행 중 찍은 사진을 공개했다.
사진 속 신지는 선글라스에 캡 모자를 쓴 채 미소 짓고 있는 모습이다. 특히 민소매 의상에 드러난 글래머 몸매와 날렵한 턱선에도 시선이 쏠린다.
앞서 신지는 최근 게시물을 통해 사이판으로 여행을 떠났음을 알렸다.
한편 신지는 지난해 6월 7세 연하의 후배 가수인 문원과 결혼 전제 열애 중이라고 밝혔다. 신지는 자신의 유튜브 채널을 통해 문원과 결혼을 준비 중인 근황을 전하고 있다.
뉴스1
