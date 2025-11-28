기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

옥택연, 신혼집 공개됐다…“매일 장 봐서 퇴근해”

입력 :2025-11-28 15:01:09
수정 :2025-11-28 15:01:09
그룹 2PM 멤버 겸 배우 옥택연(왼쪽)이 1일 결혼을 발표했다. 사진은 올해 2월 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산한 옥택연 사진. 프랑스 파리 에펠탑 앞에서 여자친구에게 프러포즈하는 듯한 모습이 담겼다.
그룹 2PM 멤버 겸 배우 옥택연(왼쪽)이 1일 결혼을 발표했다. 사진은 올해 2월 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산한 옥택연 사진. 프랑스 파리 에펠탑 앞에서 여자친구에게 프러포즈하는 듯한 모습이 담겼다.


가수 겸 배우 옥택연의 신혼집이 공개됐다.

최근 인테리어 디자이너 박지현씨의 인스타그램에는 우드 앤 화이트 톤의 집 사진이 올라왔다.

박씨는 “멋진 분의 집을 맡게 되어서 좋았다”며 “잡지가 나오고 올리려고 참아둔 현장 리빙센스 12월호에 실렸다”라고 했다

그는 “요리를 좋아하는 그는 매일 장 봐서 퇴근하고 바로 주방으로 들어가는 찐 요리 바이브를 가졌다”며 “다양한 소스들을 보며 주부인 저도 감탄했다”고 했다.

그러면서 “편안한 집이 좋다고 해서 화이트 우드 금속 돌을 가지고 만든 집이다”며 “가지고 계시던 작품도 자리 잡아 드리고 스타일링 하면서 즐거웠다”고 밝혔다.

사진에는 8인용 식탁과 독특한 조명으로 꾸며진 주방이 담겼다. 이 외에도 밝은 톤의 침실, 화장실 등 감각적인 인테리어가 눈길을 사로잡았다.

한편 옥택연은 내년 봄 오랜 연인과 서울 모처에서 결혼식을 올린다.

예비신부는 4살 연하로, 두 사람은 약 9년간 열애를 이어온 것으로 알려졌다.

옥택연은 “오랜 시간 저를 이해하고 믿어준 한 사람과 평생을 함께하기로 약속했다”며 “서로에게 든든한 존재가 돼주며 앞으로의 삶을 함께 걸어가려 한다”라고 했다.

이어 “앞으로도 변함없이 2PM의 멤버로서, 배우로서, 그리고 여러분의 택연으로서 보내주신 사랑과 믿음에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매
할리우드 스타들의 드레스 자태
거버너스 어워즈
너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정
‘이숙캠’ 아내 “남편, 베이비시터와 불륜…첫째가 목격”

‘이숙캠’ 아내 “남편, 베이비시터와 불륜…첫째가 목격”
“중매女와 4시간 만에 혼인신고…한달만에 전재산 털렸습니다” 中남성의 절규

“중매女와 4시간 만에 혼인신고…한달만에 전재산 털렸습니다” 中남성의 절규
“저한테 맡겨요” 이웃 ‘핏불테리어’ 3마리 돌보던 20대女 숨진 채 발견…美 ‘충격’

“저한테 맡겨요” 이웃 ‘핏불테리어’ 3마리 돌보던 20대女 숨진 채 발견…美 ‘충격’
김우빈 글♥신민아 그림…직접 만든 청첩장엔 ‘사랑 가득’

김우빈 글♥신민아 그림…직접 만든 청첩장엔 ‘사랑 가득’
‘무릎 사과’ 다이소 직원에 ‘형사고소 지원’? 다이소 공식 입장 나왔다

‘무릎 사과’ 다이소 직원에 ‘형사고소 지원’? 다이소 공식 입장 나왔다
“플래시 터지자 민망”…트럼프 장남 前약혼녀, 파격 시스루 의상 논란

“플래시 터지자 민망”…트럼프 장남 前약혼녀, 파격 시스루 의상 논란
2025년 11월 28일

2025년 11월 28일
2025년 11월 29일

2025년 11월 29일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

    김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

  2. 6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

    6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

  3. 이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

    이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

  4. ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

    ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

  5. 배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

    배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인
“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

배우 겸 감독 빌리 밥 손튼(70)이 자신의 다섯 번째 아내였던 배우 안젤리나 졸리(50)와 이혼한 이유를 22년 만에 처음으로 밝혔다