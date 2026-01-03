[포토] ‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매

1 / 3 원진서 SNS 원진서 SNS 원진서 SNS

방송인 윤정수의 아내 원진서가 발리에서 보낸 달콤한 신혼여행의 추억을 공유하며 팬들의 부러움을 사고 있다.원진서는 자신의 SNS를 통해 “시리게 추운 날 다시 꺼내보는 눈부시게 행복했던 따뜻한 날들의 기억”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 최근 부부의 연을 맺은 두 사람이 발리의 따사로운 햇살 아래서 여유로운 시간을 만끽하는 모습이 담겼다.그는 이어 “결국 둘 다 새까맣게 타서 돌아왔다”며 신혼여행의 즐거움을 위트 있게 전했다. 특히 해시태그를 통해 윤정수를 가리켜 “오빠는 발리인이 되어가는 중”이라고 덧붙여, 현지 분위기에 완벽히 동화된 남편의 모습과 두 사람의 유쾌한 신혼 생활을 짐작게 했다.발리 신혼여행을 마치고 돌아온 윤정수와 원진서는 최근 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’을 통해 결혼식 풀스토리를 공개하는 등 대중과 활발히 소통하며 제2의 인생을 시작하고 있다.온라인뉴스부