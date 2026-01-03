기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

[포토] ‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매

입력 :2026-01-03 14:01:30
수정 :2026-01-03 14:01:30
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 3
원진서 SNS
원진서 SNS
원진서 SNS
원진서 SNS
원진서 SNS
원진서 SNS




방송인 윤정수의 아내 원진서가 발리에서 보낸 달콤한 신혼여행의 추억을 공유하며 팬들의 부러움을 사고 있다.

원진서는 자신의 SNS를 통해 “시리게 추운 날 다시 꺼내보는 눈부시게 행복했던 따뜻한 날들의 기억”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 최근 부부의 연을 맺은 두 사람이 발리의 따사로운 햇살 아래서 여유로운 시간을 만끽하는 모습이 담겼다.

그는 이어 “결국 둘 다 새까맣게 타서 돌아왔다”며 신혼여행의 즐거움을 위트 있게 전했다. 특히 해시태그를 통해 윤정수를 가리켜 “오빠는 발리인이 되어가는 중”이라고 덧붙여, 현지 분위기에 완벽히 동화된 남편의 모습과 두 사람의 유쾌한 신혼 생활을 짐작게 했다.

발리 신혼여행을 마치고 돌아온 윤정수와 원진서는 최근 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’을 통해 결혼식 풀스토리를 공개하는 등 대중과 활발히 소통하며 제2의 인생을 시작하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
윤정수와 원진서는 어디로 신혼여행을 갔나?
인기기사
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
배우 주진모 아내, 남편 바람 의심…‘단톡방 사진’ 공개

배우 주진모 아내, 남편 바람 의심…‘단톡방 사진’ 공개
“박나래, 차 내부에서 특정 행위”…전 매니저 노동청 진정

“박나래, 차 내부에서 특정 행위”…전 매니저 노동청 진정
유명 여배우 “첫 경험 상대, 여성이었다”…폭탄 고백

유명 여배우 “첫 경험 상대, 여성이었다”…폭탄 고백
선우용여, 남편 때문에…99평 청담동 단독주택 처분

선우용여, 남편 때문에…99평 청담동 단독주택 처분
“당장 이혼하소” 아내 목 조르며 성적 욕설했다고 지인 살해한 60대男 결국

“당장 이혼하소” 아내 목 조르며 성적 욕설했다고 지인 살해한 60대男 결국
“미모의 필리핀 女가 왜 뚱뚱한 남자와?” 위장결혼 의심에…“사랑한다” 호소

“미모의 필리핀 女가 왜 뚱뚱한 남자와?” 위장결혼 의심에…“사랑한다” 호소
“동남아 여행서 무슨 일이?” 강수정·김강우의 과거 인연

“동남아 여행서 무슨 일이?” 강수정·김강우의 과거 인연
21년 만에 돌아온 무기수… ‘출소 3개월’ 만에 노모를 잿더미 속에 묻다

21년 만에 돌아온 무기수… ‘출소 3개월’ 만에 노모를 잿더미 속에 묻다
성인용 ‘19금 AI’로 만행, 아기 사진에 몹쓸 짓…아동성착취물 생성

성인용 ‘19금 AI’로 만행, 아기 사진에 몹쓸 짓…아동성착취물 생성
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  2. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  3. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

  4. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

    조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,