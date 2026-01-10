기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

노홍철 압구정 빌딩, 7년 만에 ‘110억원’ 올랐다

입력 :2026-01-10 23:03:49
수정 :2026-01-10 23:04:36
방송인 노홍철이 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 갈라만찬에 참석해 미소 짓고 있다. 2025.10.31 연합뉴스
방송인 노홍철이 31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 갈라만찬에 참석해 미소 짓고 있다. 2025.10.31 연합뉴스


방송인 노홍철이 보유한 서울 강남구 압구정동 건물 자산가치가 매입 7년 만에 110억원 이상 상승했다는 추정이 나왔다.

10일 빌딩로드부동산 중개법인 등 부동산업계에 따르면, 노홍철이 보유 중인 압구정역 인근 건물의 추정 가치가 약 236억원에 달한다.

인근에 위치한 유사 연식의 빌딩이 최근 3.3㎡(평당) 1억 5800만원에서 1억 6600만원 선에 거래된 것을 고려해 추산한 것이다.

노홍철은 2018년 11월 해당 건물을 122억원에 매입했다. 취득세와 법무비, 중개수수료 등을 포함하면 약 129억원으로 추정된다.

현재 시세차익이 110억원 가량 발생한 것으로 계산하는 이유다.

해당 건물은 1988년 준공됐다. 지하 1층~지상 5층, 연면적 1368.60㎡(414평) 규모다. 노홍철은 매입 후 1층 임차인을 명도한 뒤 리모델링을 진행했다.

압구정 신현대아파트 배후상권인 해당 건물에는 현재 카페, 영어학원, 연기학원, 축구교실 등이 입점했다.

2004년 엠넷 ‘Dr. 노 KIN 길거리’로 데뷔한 노홍철은 MBC ‘무한도전’를 통해 인기를 누렸다.

MBC ‘공감토크쇼 놀러와’, ‘나 혼자 산다’, ‘구해줘! 홈즈’ 등에도 출연했다.

현재는 베이커리 카페 등 사업에 집중하고 있는 것으로 알려졌다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
노홍철이 압구정동 건물을 매입한 시점과 금액은?
인기기사
최고의 스타일 레드카펫
‘성숙한 남성미’ 박보검…젖은 머리카락, 그윽한 눈빛
‘짧은 치마’ 김연아, 청초한 미모에 명품 각선미 뽐내
‘김우빈♥’ 신민아, 결혼식 내내 오열…“눈물 자국 난 신부”

‘김우빈♥’ 신민아, 결혼식 내내 오열…“눈물 자국 난 신부”
서울대·아나운서 출신 女배우 “화류계 종사자와 동거” 열정적 면모

서울대·아나운서 출신 女배우 “화류계 종사자와 동거” 열정적 면모
“트렁크에 시신 싣고 운행한 살인 택시”…6년간 숨어지낸 연쇄살인마 ‘안남기’를 잡은 것은

“트렁크에 시신 싣고 운행한 살인 택시”…6년간 숨어지낸 연쇄살인마 ‘안남기’를 잡은 것은
‘완벽 허리라인’ 강민경, 운동으로 다진 탄탄한 몸매

‘완벽 허리라인’ 강민경, 운동으로 다진 탄탄한 몸매
‘짧은 치마’ 김연아, 청초한 미모에 명품 각선미 뽐내

‘짧은 치마’ 김연아, 청초한 미모에 명품 각선미 뽐내
정희원 “부적절 관계 알면서 못 멈춰…말과 삶 괴리” 직접 사과

정희원 “부적절 관계 알면서 못 멈춰…말과 삶 괴리” 직접 사과
혜리, 성격 검사에 눈물… “최근 거의 못 쉬어”

혜리, 성격 검사에 눈물… “최근 거의 못 쉬어”
‘성숙한 남성미’ 박보검…젖은 머리카락, 그윽한 눈빛

‘성숙한 남성미’ 박보검…젖은 머리카락, 그윽한 눈빛
‘케데헌’, 美 제작자조합 애니메이션상 후보에 올라

‘케데헌’, 美 제작자조합 애니메이션상 후보에 올라
인기 클릭
Weekly Best

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  3. 신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

    신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

  4. 유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

    유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

  5. 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

    임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2
‘케데헌’, 美 제작자조합 애니메이션상 후보에 올라

‘케데헌’, 美 제작자조합 애니메이션상 후보에 올라

넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 미국제작자조합상 애니메이션 부문 후보로 등극했다.9일(이하 현지시간) 미국 제작자 조합(PGA)