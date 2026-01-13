‘40세’ 김요한, 베이글女 전여친과 결별 “스킨십 때문에”

KBS조이 예능 ‘무엇이든 물어보살’ 방송화면 캡처

배구선수 출신 방송인 김요한(40)이 3년째 연애를 쉬고 있다고 밝혔다.지난 12일 방송된 KBS조이 예능 ‘무엇이든 물어보살’(이하 ‘물어보살’)에는 김요한이 6년 만에 다시 사연자로 등장했다.‘물어보살’ 점집 오픈 초기 사연자로 등장했던 김요한이 오랜만에 등장하자 두 보살은 반가움을 드러냈다. 김요한은 6년 전 출연 당시 결혼을 재촉하는 주변인들과 다르게 눈이 높아 여자를 만날 수 없다는 고민을 털어놓은 바 있다.서장훈은 “상담 이후로 지금까지 결혼을 못 한 거냐”며 김요한의 이날 고민을 넌지시 물었다.이에 김요한은 “그때 이상형이 ‘베이글녀’라고 했는데 (주변 지인들이) 아직도 이상형을 베이글녀라고 알고 있고 그걸 신경 쓴다”며 “딱 한 번 이상형을 만난 적이 있다”고 말했다.친한 동생 소개로 만나게 됐다는 이상형 전 여자친구와의 연애는 그러나 한 달 만에 끝을 맞았다.김요한은 “(전 여자친구가) 평소에는 보수적인 편인데, 술만 마시면 180도 변해 스킨십이 너무 많아진다”고 헤어진 이유를 밝혔다.이수근이 “적극적이면 좋은 거 아니냐”고 묻자, 김요한은 “단둘이 있을 때가 아니라 사람들 있을 때도 그런다. 저는 키 때문에 사람들이 많이 쳐다보는데, 술 마시러 가면 제 무릎 위에 앉으려고 한다. 점점 과해지는 게 부담스럽다”고 회상했다.서장훈은 “그 이후에 다른 사람을 만난 적이 있냐”며 궁금해했다. 김요한은 “지금은 3년째 연애 공백기다. 그 이후에 이상형도 많이 달라지고, 결혼하고 싶다는 생각도 커져 좋은 사람을 만나고 싶다”고 답했다.김요한은 “주변에서는 제 이상형이 안 바뀐 줄 알고 소개를 안 시켜 준다”고 재차 강조하면서 “차분하고 단아해야 하고, 한복이 잘 어울렸으면 좋겠다”고 달리진 이상형을 공개했다.온라인뉴스부