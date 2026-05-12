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‘원빈♥’ 이나영은 살 안 찔 줄… 충격 근황 “맨날 혼나서 살빼기도”

입력 :2026-05-12 07:51:55
수정 :2026-05-12 07:57:22
유튜브 채널 ‘일일칠 – 117’ 캡처
유튜브 채널 ‘일일칠 – 117’ 캡처


배우 이나영(47)이 남편 원빈(49)과 함께 사용하는 냉장고를 공개하면서 체중 관리에 대한 고민도 털어놨다.

지난 7일 유튜브 채널 ‘일일칠 – 117’에는 ‘이나영과 필릭스의 비주얼 정상 회담’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에 게스트로 출연한 이나영을 본 필릭스는 눈을 마주치지 못할 정도로 설레하면서 “긴장을 너무 많이 했다”고 말했다. 이나영은 “저도 지금 너무 떨린다. 이런 촬영이 익숙하지 않아서”라며 필릭스를 진정시켰다.

이날 이나영은 원빈과 함께 사용하는 냉장고를 공개했다. 냉장고 안에는 각종 식재료가 빼곡히 채워져 있었다.

이를 본 필릭스는 “너무 많이 드신다”라며 놀라워했고, 이나영은 “내가 많이 먹는다”고 고백했다.

유튜브 채널 ‘일일칠 – 117’ 캡처
유튜브 채널 ‘일일칠 – 117’ 캡처


필릭스는 “함께 사는 가족들이 있으시니까”라며 분위기를 수습했지만, 이나영은 “아니다. 내가 먹는 걸 너무 좋아한다”라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

냉장고 구경을 마친 필릭스는 “이렇게 다 드시는데, 어떻게 살이 안 찌는지 궁금하다”며 이나영의 체중 관리 비법을 물었다.

유튜브 채널 ‘일일칠 – 117’ 캡처
유튜브 채널 ‘일일칠 – 117’ 캡처


이에 이나영은 “살찐다. 스타일링을 항상 (이렇게 해서 안 쪄 보이는 것)”이라고 답했다. 그는 이어 “‘다른 사람들은 이렇게 안 먹는다’고 운동 선생님에게 맨날 혼난다. 그래서 어떨 때는 운동하러 갈 때 조금 살 빼고 갈 때도 있다”며 웃었다.

필릭스는 “내가 누나의 PT 선생님이었으면 ‘많이 먹고 운동하라’고 할 것 같다. 많이 먹어도 비주얼은 그대로라고 칭찬해 줄 것”이라고 말했고, 이나영은 필릭스의 다정한 말에 미소로 화답했다.

온라인뉴스부
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