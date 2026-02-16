기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘故최진실 딸’ 최준희, 결혼한다… “♥11살 연상 회사원과 5년 열애 끝에”

입력 :2026-02-16 06:29:09
수정 :2026-02-16 06:29:09
최준희 인스타그램 캡처
최준희 인스타그램 캡처


배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서 겸 모델로 활동 중인 최준희(22)가 결혼한다.

15일 더팩트에 따르면 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남의 한 호텔에서 화촉을 밝힌다.

최준희의 예비 신랑은 11살 연상의 회사원이며, 두 사람은 5년간 교제 끝에 평생을 함께하기로 했다고 매체는 전했다.

예비 신랑은 최준희가 건강 문제를 포함한 여러 활동 이슈로 힘들었을 시기에 큰 버팀목이 돼 준 것으로 알려졌다.

최준희의 친오빠인 최환희도 이번 결혼에 전폭적인 지지와 응원을 보내고 있다고 매체는 업계 관계자의 말을 빌려 전했다.

2003년생인 최준희는 고 최진실과 야구선수 출신 고 조성민의 딸이다. 최준희는 성인이 된 뒤인 2022년 2월 와이블룸과 전속계약을 맺으며 연예계 활동을 예고했으나, 3개월 만에 계약을 해지하고 인플루언서로 활동하고 있다.

최준희는 과거 루푸스 투병으로 체중이 96㎏까지 늘었으나 식단 및 운동을 통해 41㎏까지 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 지난해 6월엔 골반 괴사 3기를 겪고 있다며 왼쪽 하체 통증을 호소하기도 했다.

현재 건강을 되찾은 최준희는 인스타그램, 유튜브 등을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.

이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
최준희와 예비 신랑의 교제 기간은 얼마인가?
인기기사
‘미소 뿜뿜’ 카리나
비너스의 런웨이
방지민, 여신의 윙크
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백
“옆구리 칼로 찌르는 고통”…매일 ‘이것’ 먹었더니 담석 위험 26% 뚝

“옆구리 칼로 찌르는 고통”…매일 ‘이것’ 먹었더니 담석 위험 26% 뚝
“남자가 죽어나간다”... 강북 ‘숙취해소제’ 사건이 소환한 20년 전 ‘엄 여인’의 악몽

“남자가 죽어나간다”... 강북 ‘숙취해소제’ 사건이 소환한 20년 전 ‘엄 여인’의 악몽
‘급성 심근경색’ 김수용, 촬영 중 또 “심정지 올 뻔했다”

‘급성 심근경색’ 김수용, 촬영 중 또 “심정지 올 뻔했다”
생각과 달랐나…박위♥ 송지은 “혼자만의 시간 필요하다”

생각과 달랐나…박위♥ 송지은 “혼자만의 시간 필요하다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  3. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  4. 故 정은우 “뒤통수 4년…사기꾼 많아” 생전 문자 공개

    故 정은우 “뒤통수 4년…사기꾼 많아” 생전 문자 공개

  5. “우리 카페는 불륜 성지였다” 충격 고백…최양락♥팽현숙, 무슨 일

    “우리 카페는 불륜 성지였다” 충격 고백…최양락♥팽현숙, 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에