기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

가수 베리, 첫 솔로 앨범 ‘디어’…“위로와 공감의 첫 편지”

입력 :2026-04-14 13:24:37
수정 :2026-04-14 13:24:37
나인아이 출신 베리, 솔로 아티스트 새출발
오는 30일 단독 콘서트 개최
그룹 나인아이(NINE.i) 출신 베리가 지난 10일 자신만의 이야기를 담은 첫 솔로 앨범 ‘디어’(Dear)를 공개했다.
그룹 나인아이(NINE.i) 출신 베리가 지난 10일 자신만의 이야기를 담은 첫 솔로 앨범 ‘디어’(Dear)를 공개했다.


그룹 나인아이(NINE.i) 출신 베리가 솔로 아티스트로서 새로운 출발선에 섰다.

베리는 지난 10일 자신만의 이야기를 담은 첫 솔로 앨범 ‘디어’(Dear)의 스케줄러를 공개했다.

이번 앨범은 단순한 데뷔작을 넘어 오랜 시간 음악을 통해 고민해온 방향성과 감정을 담아낸 결과물이다. 개인 유튜브 채널 ‘김베리 KIMVARI’를 통해 이어온 ‘프루스트 프로젝트’를 마무리하는 동시에 또 다른 시작을 알리는 작품이라는 점에서 의미를 지닌다.

베리는 앨범 전반에 직접 참여하며 아티스트로서의 진정성을 드러냈다. 전곡 작사에 참여해 자신의 감정과 메시지를 솔직하게 풀어냈고, 이를 통해 한층 선명해진 음악적 색을 완성했다.

베리는 나인아이 활동을 통해 다양한 앨범을 발표하며 팬들과 꾸준히 호흡해왔고, 여러 무대와 공연을 통해 성장 가능성을 인정받아왔다.

‘편지 배달부’라는 콘셉트로 구성된 이번 앨범은 각 트랙을 하나의 편지처럼 풀어낸 것이 특징이다. 특정 대상을 한정하지 않고 누구나 자신의 이야기를 담아볼 수 있도록 여지를 남겨, 듣는 이들에게 자연스러운 공감과 위로를 전한다.

또한 앨범 발매를 기념하는 단독 공연 ‘MONDAY:SOOP’은 오는 30일 개최된다. 티켓은 14일 오후 8시 멜론티켓을 통해 오픈된다.

베리는 이번 무대에서 처음으로 밴드 사운드와 함께하며 신곡과 다양한 무대를 통해 보다 깊어진 음악 세계를 선보일 예정이다.

조현석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
베리가 발표한 첫 솔로 앨범의 제목은?
인기기사
제니, 레드 슈트와 선글라스 ‘강렬한 아우라’
마마무 솔라, 파격 비키니로 드러낸 건강미
강렬한 레드카펫 패션
‘방시혁 美 목격담’ 과즙세연, 열애 공식 인정…“나이차 뛰어넘어”

‘방시혁 美 목격담’ 과즙세연, 열애 공식 인정…“나이차 뛰어넘어”
“캠핑장에 왜 저걸” “개념없다”…백지영♥정석원, 논란 터졌다

“캠핑장에 왜 저걸” “개념없다”…백지영♥정석원, 논란 터졌다
강민경 “여러분, 저 결혼해요” 발표…순백의 드레스 자태

강민경 “여러분, 저 결혼해요” 발표…순백의 드레스 자태
심권호, 간암 수술 근황…“확연히 달라진 안색”

심권호, 간암 수술 근황…“확연히 달라진 안색”
‘부친상’ 이효리 곁 지켰다…이상순, 라디오 DJ 자리도 비워

‘부친상’ 이효리 곁 지켰다…이상순, 라디오 DJ 자리도 비워
“기저귀·석고보드 뜯어먹으며 버텼다” 30대 부모 방치에 2살 아기 사망…美 ‘충격’

“기저귀·석고보드 뜯어먹으며 버텼다” 30대 부모 방치에 2살 아기 사망…美 ‘충격’
‘동물원 탈출’ 늑구 드디어 발견…야산서 포획 위해 대치 중

‘동물원 탈출’ 늑구 드디어 발견…야산서 포획 위해 대치 중
“호텔서 취중 성폭행당했다” 女 폭로에…‘트럼프 저격수’ 끝내 출마 포기

“호텔서 취중 성폭행당했다” 女 폭로에…‘트럼프 저격수’ 끝내 출마 포기
130억 세금 납부한 차은우…지드래곤이 보인 뜻밖의 반응

130억 세금 납부한 차은우…지드래곤이 보인 뜻밖의 반응
인기 클릭
Weekly Best

  1. 하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

    하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

  2. “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

    “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

  3. ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

    ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

  4. “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

    “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

  5. ‘뇌출혈’ 이진호, 생활고에 중환자실 입원비 못 내… 2800만원 건보료 체납 여파

    ‘뇌출혈’ 이진호, 생활고에 중환자실 입원비 못 내… 2800만원 건보료 체납 여파
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
강렬한 레드카펫 패션

강렬한 레드카펫 패션

할리우드 스타들이 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 이집션 극장에서 열린 넷플릭스 TV 시리즈 ‘성난 사람들’(Beef)
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 7일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 할리우드의 TCL 차이니즈 극장에서 열린 HBO ‘유포리아(Euphor