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‘왕사남’ 장항준 감독, 예능으로 돌아온다…유재석과 MC 호흡

입력 :2026-04-14 16:58:07
수정 :2026-04-14 16:58:07
사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처
사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처


영화 ‘왕과 사는 남자’를 통해 ‘천만 감독’ 반열에 오른 장항준 감독이 예능계로 복귀한다.

14일 KBS 2TV 예능 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’(이하 ‘해피투게더’) 측에 따르면 장항준은 프로그램의 새로운 진행자로 전격 합류한다.

가장 화제를 모으는 대목은 국민 MC 유재석과의 만남이다. 장항준과 유재석은 그간 ‘놀면 뭐하니?’, ‘핑계고’ 등 다수의 프로그램에서 만나 호흡을 맞추며 ‘티키타카’를 선보인 바 있다.

두 사람이 정식 공동 MC로 이름을 올리고 프로그램을 이끌어가는 것은 이번이 처음이다. 장항준 특유의 재치 있는 입담과 유재석의 안정적인 진행 능력이 시너지를 발휘해 ‘해피투게더’에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 예상된다.

KBS의 간판 장수 예능이었던 ‘해피투게더’는 2001년부터 2020년까지 20년 동안 명맥을 유지하며 ‘쟁반노래방’, ‘사우나 토크’, ‘야간매점’ 등 다수의 인기 코너를 탄생시킨 프로그램이다. 약 6년 만에 돌아오는 이번 시즌은 기존의 토크쇼 형식을 벗어나 ‘함께 노래할 이유’를 증명하는 사상 최초의 스토리텔링 음악 오디션으로 돌아온다. 음악과 삶의 이야기를 어떻게 엮어낼지가 이번 시즌의 핵심 관전 포인트가 될 전망이다.

새롭게 단장한 ‘해피투게더’는 오는 7월 첫 방송될 예정이다.

강경민 기자
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