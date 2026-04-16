차지연 “식당 사장님 위해 ‘현역가왕’ 출연…같이 울었다”

사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처

차지연.

사진=MBN ‘현역가왕3’

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 차지연이 트로트에 도전한 계기는? 안동 식당 사장님과의 인연 소속사의 권유

뮤지컬 배우 차지연이 트로트라는 새로운 영역에 도전한 이유를 공개했다.지난 15일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연한 차지연은 최근 종영한 MBN ‘현역가왕3’에 출연한 계기와 준우승 소감을 전했다.차지연은 ‘현역가왕3’에서 압도적인 무대 매너로 최종 준우승을 차지했다. 그는 당시의 성적에 대해 “아쉬움이 조금 있었다”고 솔직한 심경을 밝히면서도 “2등만으로도 감사하고 영광이었다”고 말했다. 그의 트로트 도전은 안동의 한 식당 사장님과의 특별한 인연에서 시작됐다.차지연은 과거 안동에서 식사를 하던 중 우연히 식당 내에 울려 퍼지는 자신의 노래를 듣게 됐다.그는 “사장님이 팬이라며 공연을 보고 싶어도 생계 때문에 가게를 비울 수 없다고 하셨다. 다양하게 노래하는 모습을 보고 싶다고 하시더라”고 회상했다.이어 “그때 ‘현역가왕’이 TV에서 나오고 있었다. 저런 곳에 출연하면 어떻겠냐고 물었더니 더 바랄 게 없다면서 우시더라. 그때 ‘현역가왕’에서 출연 요청이 왔다”고 설명했다.차지연은 결승을 앞두고 해당 식당을 다시 방문했던 일화를 전하며 “들어가자마자 껴안고 우시더라. 저도 같이 울었다”고 당시의 뭉클했던 순간을 떠올렸다.프로그램 출연 이후 차지연은 달라진 인기를 실감하고 있다고 전했다. 그는 “기존에는 뮤지컬 배우 이미지가 강했는데 ‘현역가왕’ 출연 후 팬층이 다양해졌다”며 “제 영상에 어르신들 댓글이 많다. 맞춤법이 틀릴 때가 있다. 그게 더 가슴 울리고 와닿고 너무 감사하더라”고 전했다.댓글 하나하나를 소중히 읽는다는 차지연은 “댓글을 다 찾아보는데 그럴 때마다 더 겸손하게 열심히 살아야겠다는 생각을 많이 한다”며 “식당에 가면 밥값을 받지 않거나 서비스를 주시는 경우도 있어 사랑을 실감한다”고 밝혔다.강경민 기자