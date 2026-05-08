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“이제 인간 이상혁으로서…” 카리나♥페이커 영상 퍼졌다

입력 :2026-05-08 23:39:02
수정 :2026-05-08 23:39:02
구글플레이코리아 공식 유튜브 캡처
구글플레이코리아 공식 유튜브 캡처


프로게이머 페이커(이상혁)와 그룹 에스파 멤버 카리나의 만남이 화제를 모으고 있다.

구글플레이코리아는 지난 7일 자사 유튜브 채널에 ‘페이커는 누구에게 고백한 것인가’라는 제목의 영상을 공개했다.

구글플레이코리아 공식 유튜브 캡처
구글플레이코리아 공식 유튜브 캡처


또 설명란에 “‘페이커’가 아닌, 인간 이상혁의 고백. ‘페이커’와 ‘카리나’의 가슴 떨리는 이야기”라고 적었다.

공개된 광고 티저 영상에서 페이커는 흩날리는 벚꽃을 배경으로 “이젠 더 이상 페이커가 아닌 인간 이상혁으로서”라고 속마음을 털어놨다.

구글플레이코리아 공식 유튜브 캡처
구글플레이코리아 공식 유튜브 캡처


이어 버스에 탑승하려는 카리나의 손목을 붙잡은 채 “좋아합니다”라고 고백했다.

그러면서 “확신이 생겼달까요”라고 덧붙이며 설렘 가득한 분위기를 연출했다.

이번 광고는 독창적인 연출로 유명한 돌고래유괴단이 제작을 맡은 것으로 알려졌다.

누리꾼들은 영상 곳곳에 숨겨진 설정에 주목했다.

버스 번호 ‘507’은 페이커의 생일(5월 7일)을 의미하며, 버스 외관에 적힌 ‘가양동’은 페이커의 고향을 나타낸다는 반응이 나왔다.

또 버스 외벽 광고에는 페이커의 시그니처 포즈인 ‘쉿’ 동작이 절묘하게 배치돼 팬들의 감탄을 자아냈다.

누리꾼들은 “누구를 부러워해야 할지 감도 안 온다”, “레전드 조합” 등의 반응을 보였다. “이상형과 연애 vs 이상혁과 연애”, “믿고 보는 페리카나 조합” 등의 재치 있는 반응도 이어졌다.

온라인뉴스부
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