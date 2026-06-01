“안정환, 녹화 중 출연자에 욕설” 유명 가수 폭로 나왔다

유튜브 채널 ‘안정환 19’ 캡처

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가수 정승환(30)이 과거 방송 녹화 당시 축구 국가대표 출신 방송인 안정환(50)이 욕설을 했다고 깜짝 폭로했다.유튜브 채널 ‘안정환 19’에는 지난달 28일 ‘뭉쳐야 찬다 후일담’이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 게스트로 출연한 정승환은 안정환, 김남일과 함께 JTBC 예능 ‘뭉쳐야 찬다’에 출연했을 당시에 대한 이야기를 나눴다.세 사람은 치열했던 훈련 과정부터 방송 뒷이야기 등 그 시절의 추억과 서로에 대한 진솔한 마음을 전했다.정승환은 방송에 나가지 않았던 미공개 에피소드가 있다며 운을 뗐다. 그는 “이걸 얘기해도 되는지 모르겠다”며 조심스러워하다가, 안정환의 허락이 떨어지자 “처음에는 축구를 좋아하니까 방송이라 생각하지 말고 진지하게 열심히 해야겠다고 생각했다. 그런데 제가 생각했던 것보다 다들 축구에 더 진심이시더라”고 말했다.그는 이어 “아무래도 축구다 보니 진짜 진지하셨다”며 “저희가 조금 흐트러지거나 할 때 안정환 감독님이 녹화 중인데 욕을 하셨다”고 말해 안정환을 당황케 했다.정승환은 “필요한 상황이긴 했지만, 녹화 중에 그렇게 하시는 걸 보고 놀랐다. 그런데 본인은 (욕을 하셨다는 걸) 잘 모르시더라”고 회상했다.안정환이 “내가 욕을 했다고?”라고 하자, 정승환은 “정말 잘하시더라”며 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.안정환은 당시 거친 표현을 쓴 것과 관련해 “싫어했으면 그 욕을 했겠냐. 방송에 비쳐지는 게 예능이기도 하지만 본질은 축구고 스포츠”라면서 “열심히 안 하고 안 좋게 비치면 결국 얘(출연자)가 시청자들에게 욕을 먹는다. 잘하든 못하든 무조건 열심히 해야 하니까 그랬던 것”이라며 제자들을 위한 애정 어린 행동이었음을 고백했다.온라인뉴스부