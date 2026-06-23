[포토] BTS 공항 패션

대성, 허영지와 열애설…태양 “영지와 잘해보라” 재조명

그룹 빅뱅 멤버 대성과 그룹 카라 멤버 허영지의 다정한 모습이 포착되며 팬들의 관심이 쏠리고 있다. 최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 대성과 허영지, 그룹 오마이걸 멤버 효정이 함께 콘서트를 관람하는 모습이 담긴 사진이 확산됐다. 세 사람은 지난 20일 열린 마마무 콘서트 현장을 찾은 것으로 알려졌다. 공개된 사진에는 대성과 허영지가 나란히 서서 응원봉을 함께 살펴보는 모습이 담겼다. 두 사람은 자연스럽고 친근한 분위기를 연출해 눈길을 끌었다. 사진이 퍼지자 팬들은 “친한 친구 같다” “의외의 조합이다” “두 사람 잘 어울린다” …