기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

[포토] BTS 공항 패션

입력 :2026-06-23 14:26:31
수정 :2026-06-23 14:26:31
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 11
RM·뷔·정국·진, 출국하는 ‘슈스’
RM·뷔·정국·진, 출국하는 ‘슈스’
그룹 방탄소년단(BTS) RM(왼쪽부터)과 뷔, 정국, 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1
출국하는 방탄소년단
출국하는 방탄소년단
그룹 방탄소년단(BTS) 슈가(왼쪽부터)와 RM, 뷔, 정국, 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1
정국·진, 출국하는 청청 형제
정국·진, 출국하는 청청 형제
그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 진(오른쪽)이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1
정국, 뷔 형님 오늘 멋지십니다
정국, 뷔 형님 오늘 멋지십니다
그룹 방탄소년단(BTS) 뷔(왼쪽부터)와 정국, 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하며 인사를 나누고 있다. 2026.6.23 뉴스1
뷔, 아침 햇살에 더해진 멋짐
뷔, 아침 햇살에 더해진 멋짐
그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1
방탄소년단 뷔, 공항 포착
방탄소년단 뷔, 공항 포착
그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1
BTS 지민, 햇살 남신
BTS 지민, 햇살 남신
방탄소년단(BTS) 지민(JIMIN)이 해외 일정을 위해 23일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1
지민, 출국
지민, 출국
방탄소년단(BTS) 지민(JIMIN)이 해외 일정을 위해 23일 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1
진, 출국하는 월드와이드핸섬
진, 출국하는 월드와이드핸섬
그룹 방탄소년단(BTS) 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1
슈가, 훈내 진동
슈가, 훈내 진동
그룹 방탄소년단(BTS) 슈가가 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1
출국하는 방탄소년단 RM
출국하는 방탄소년단 RM
그룹 방탄소년단(BTS) RM이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다. 2026.6.23 뉴스1




그룹 방탄소년단(BTS) RM(왼쪽부터)과 뷔, 정국, 진이 23일 오전 해외일정 위해 인천국제공항을 통해 마드리드로 출국하고 있다.


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
BTS 멤버들이 23일 인천국제공항을 통해 간 목적지는?
인기기사
레몬처럼 상큼한 하츠투하츠
키스오브라이프 ‘공항 런웨이’
트와이스 ‘미녀군단’
사랑스러운 하츠투하츠
‘대세’ 하츠투하츠 컴백
레몬처럼 상큼한 하츠투하츠
하츠투하츠 두 번째 미니앨범 ‘레몬 탱’으로 컴백
하츠투하츠, 두 번째 미니앨범으로 컴백
하츠투하츠, 서머퀸 도전
하츠투하츠, 상큼한 ‘레몬 탱’
하츠투하츠의 컴백 무대
하츠투하츠 ‘우리가 바로 서머퀸’
상큼하고 청량한 하츠투하츠
포즈 취하는 트와이스
포즈 취하는 트와이스
포즈 취하는 트와이스
포즈 취하는 트와이스 정연
포즈 취하는 트와이스 나연
포즈 취하는 트와이스 미나
포즈 취하는 트와이스 지효
포즈 취하는 트와이스 사나
포즈 취하는 트와이스 다현
포즈 취하는 트와이스 나연
하닉·삼전으로 5억 번 女 “친언니가 5천만원 달라는데 어쩌죠”

하닉·삼전으로 5억 번 女 “친언니가 5천만원 달라는데 어쩌죠”
임성민, KBS 아나였는데…“생활고로 국민연금도 못 내”

임성민, KBS 아나였는데…“생활고로 국민연금도 못 내”
서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”
‘둘째 임신’ 안영미, 라디오 하차에 또 ‘美 원정출산’ 의혹…입 열었다

‘둘째 임신’ 안영미, 라디오 하차에 또 ‘美 원정출산’ 의혹…입 열었다
“삼성전자로 인생역전”…93년생 교사 부부, 20억 수익 인증 “평생 안 팔 것”

“삼성전자로 인생역전”…93년생 교사 부부, 20억 수익 인증 “평생 안 팔 것”
이제 막 아이 낳았는데…김승규 ‘실수’에 아내에게 몰려가 ‘악플’ 테러

이제 막 아이 낳았는데…김승규 ‘실수’에 아내에게 몰려가 ‘악플’ 테러
“미운 4살 남아 봐주실 분” 2박3일에 30만원? 부부여행 가는 부모…구인 글 논란

“미운 4살 남아 봐주실 분” 2박3일에 30만원? 부부여행 가는 부모…구인 글 논란
“2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자

“2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자
“되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

“되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 87세 전원주, 연하 남친과 결별…“잠잘 때 男 필요해”

    87세 전원주, 연하 남친과 결별…“잠잘 때 男 필요해”

  2. “스타벅스서 30분째 소리질러”… ‘43세 아들맘’ 서현진, ‘민폐 훈육’ 쓴소리

    “스타벅스서 30분째 소리질러”… ‘43세 아들맘’ 서현진, ‘민폐 훈육’ 쓴소리

  3. 최여진♥김재욱, 불륜 루머 딛고 결혼 1년만 ‘기쁜 소식’

    최여진♥김재욱, 불륜 루머 딛고 결혼 1년만 ‘기쁜 소식’

  4. “진이 두 명인 줄”…BTS 진 친형 얼굴 최초로 공개됐다

    “진이 두 명인 줄”…BTS 진 친형 얼굴 최초로 공개됐다

  5. “가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

    “가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

일본의 유명 그룹 준레츠의 멤버 우시가미 쇼타(39)와 걸그룹 AKB48의 전 멤버 요코야마 유이(33)가 임신 소식을 밝혔다.지난 1
시선 사로잡는 레드카펫 스타들

시선 사로잡는 레드카펫 스타들

영화 ‘음성메시지가 도착했습니다’(Voicemails for Isabelle)가 미국 로스앤젤레스에서 시사회를 열고 관객들과 첫 만남을