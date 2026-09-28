기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘박성광♥’ 이솔이 “이별 앞에서 작게 느껴져”… 안타까운 사연

입력 :2026-09-28 09:23:13
수정 :2026-09-28 09:23:13
박성광·이솔이 부부. 박성광 인스타그램 캡처
박성광·이솔이 부부. 박성광 인스타그램 캡처


코미디언 박성광(45)의 아내 이솔이(38)가 반려견의 건강 상태를 걱정하며 이별에 대한 생각을 꺼냈다.

이솔이는 지난 27일 자신의 인스타그램에 “어제 오전, 겨울이가 잠시 호흡을 멈췄다”라는 말로 시작하는 장문의 글을 올렸다.

그는 “내 상체 하나도 다 담지 못할 작은 베드 위에 손수건만 한 이불을 덮고, 가쁜 숨을 쉬며 초점을 잃어가는 겨울이 앞에서 인간이 느낄 수 있는 무기력함의 최대치를 느꼈다”고 당시 겪었던 감정을 돌아봤다.

이어 “누워 있는 겨울이를 보며 함께한 10여년의 일상 속에서 당연하게 여겼던 순간들을 하나둘 떠올리니 순식간에 마음의 부채가 늘어났다”며 “상실이라는 공포 앞에서 과거의 나를 끌어내 심판하고 스스로에게 벌을 주기를 반복했다”고 전했다.

이솔이는 그러면서 언젠가 다가올 이별에 대한 생각을 곱씹었다.

그는 “언젠가 그 존재를 잃을지도 모른다는 두려움을 담보한 채 어떻게 마음껏 사랑할 수 있는 걸까”라며 “이별 앞에서 제가 할 수 있는 일들은 너무나 작게 느껴졌다. 대신 아파줄 수도 없고, 대화를 나눌 수도 없고, 간절히 원한다고 해서 시간을 붙잡을 수도 없고”라고 말했다.

이솔이 인스타그램 캡처
이솔이 인스타그램 캡처


이솔이는 “정말 수많은 응원과 위로의 메시지를 받았다”며 “그렇게 많이 기도해주시고, 세심히 살펴주신 의료진분들 덕분에 겨울이는 기적처럼 큰 고비를 한 번 넘겼다”고 반려견의 상태가 호전됐음을 알렸다.

그는 끝으로 “친구들 보내준 마음 하나하나가 겨울이에게 가 닿았다고 생각한다”며 “너무나 고맙다”고 지인들에게 감사 인사를 전했다.

한편 이솔이와 박성광은 2020년 8월 결혼했다. 당시 제약회사 10년 차 직원이었던 이솔이는 SBS 예능 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍은 바 있다. 이솔이는 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성 암 투병 사실을 고백하기도 했다. 최근에는 자신도 아픈 와중에 반려견 광복이와 겨울이조차도 심장병 투병 중인 사실을 알려 안타까움을 자아낸 바 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이솔이의 반려견 겨울이는 어떤 위급한 상황을 겪었는가?
인기기사
‘국악돌’ 도드리, 고운 한복 추석 인사
김희정, 눈부신 ‘건강미+핫보디’
장원영, 사랑스러운 볼 하트
‘박진영 PICK’ 도드리, 행복한 추석 명절 되세요
추석인사 전하는 ‘국악돌’ 도드리
나영주·이송현, 한복 입고 “행복한 추석 보내세요”
도드리 이송현, 보름달처럼 풍성한 한가위 보내세요
도드리 나영주, 풍성한 한가위 되세요
도드리 나영주, 풍성한 한가위 되세요
도드리 이송현, 곱디고운 한복 자태
새 타운하우스 공개한 박세리 “결혼할 것…축의금 먼저 받을까 한다”

새 타운하우스 공개한 박세리 “결혼할 것…축의금 먼저 받을까 한다”
쓰레기 더미 속에서 일하던 181㎝ 20세女 ‘인생역전’…런웨이 모델 됐다

쓰레기 더미 속에서 일하던 181㎝ 20세女 ‘인생역전’…런웨이 모델 됐다
2026년 9월 28일

2026년 9월 28일
“김혜수·엄정화, 애 안 낳아서 안 늙는다” 진짜?…출산한 여성, 몸에 무슨 일이

“김혜수·엄정화, 애 안 낳아서 안 늙는다” 진짜?…출산한 여성, 몸에 무슨 일이
“갈비뼈 넓네” 흉곽 코르셋 찬 최준희…‘뼈말라’ 유행하더니 한국 여성 ‘충격’ 근황

“갈비뼈 넓네” 흉곽 코르셋 찬 최준희…‘뼈말라’ 유행하더니 한국 여성 ‘충격’ 근황
“군대 가기 싫다”는 학생들 1000명 신체검사 ‘발칵’…거리로 쏟아졌다

“군대 가기 싫다”는 학생들 1000명 신체검사 ‘발칵’…거리로 쏟아졌다
‘106㎏ 만삭’ 백진경, 파격 D라인 화보… “10월 10일은 임산부의 날”

‘106㎏ 만삭’ 백진경, 파격 D라인 화보… “10월 10일은 임산부의 날”
“합법적 바람” SNS 사진까지…男배우 아내, 조인성 품에 안겨 ‘활짝’

“합법적 바람” SNS 사진까지…男배우 아내, 조인성 품에 안겨 ‘활짝’
최근 ‘대박’ 났는데…인기 아이돌, 해외서 의문의 여성과 포착

최근 ‘대박’ 났는데…인기 아이돌, 해외서 의문의 여성과 포착
인기 클릭
Weekly Best

  1. 장윤정, 父 얼굴 최초공개…“어디 가서 아빠라 한 적 없어”

    장윤정, 父 얼굴 최초공개…“어디 가서 아빠라 한 적 없어”

  2. 황정음 “가슴 커보이고 싶어 몰래 수술…등 굽었다”

    황정음 “가슴 커보이고 싶어 몰래 수술…등 굽었다”

  3. “내년 결혼합니다”…김성주 아들 민국, 리센느 원이와 깜짝 소식

    “내년 결혼합니다”…김성주 아들 민국, 리센느 원이와 깜짝 소식

  4. 손예진, 지창욱과 키스신 지켜보는 현빈에 당황 “여보…여긴 웬일”

    손예진, 지창욱과 키스신 지켜보는 현빈에 당황 “여보…여긴 웬일”

  5. 서인영, ‘♥6세 연상’ 재혼 앞두고…전 남친 실명 공개됐다

    서인영, ‘♥6세 연상’ 재혼 앞두고…전 남친 실명 공개됐다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현
‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

한국계 미국인 이성진 감독이 연출한 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’(BEEF) 시즌2가 미 방송계 최고 권위 상인 에미상에서 3관왕에