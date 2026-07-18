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전원주 “산에서 첫사랑 껴안고 재미보다 파출소 끌려가” 파격 고백

입력 :2026-07-18 16:15:26
수정 :2026-07-18 16:15:26
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’
유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’


배우 전원주가 첫사랑을 회상했다.

16일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에 따르면 최근 전원주는 선우용여와 제주도의 한 5성급 리조트를 찾았다.

전원주는 호텔에서 저녁을 먹으며 “물이 맛있다. 첫사랑 맛이다”라며 좋아했다.

이어 “(첫사랑은) 고3 때”라며 “노사연의 시어머니하고 나하고 짝이었다”고 밝혔다.

그러면서 “걔가 남자를 소개해 줬다. 내가 너무 좋아했다. 돈이 없으니 호텔 여관 못 들어가고 산으로 올라갔다”고 설명했다.

아울러 “입산 금지인데 산에 들어갔다가 파출소에 끌려갔다. 둘이 재미 보다가”라고 덧붙였다.

선우용여가 “고3 때 재미를 봤냐”고 묻자, “응, 껴안고”라고 말해 웃음을 자아냈다.

16일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’
16일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’


온라인뉴스부
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