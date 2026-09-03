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“함께하지 않기로”…이종석, 결별 후 안타까운 소식 전했다

입력 :2026-09-03 17:30:13
수정 :2026-09-03 17:33:23
배우 이종석이 30일 오후 서울 마포구 MBC사옥에서 열린 2022 MBC 연기대상 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다. 2022.12.30 연합뉴스
배우 이종석이 30일 오후 서울 마포구 MBC사옥에서 열린 2022 MBC 연기대상 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다. 2022.12.30 연합뉴스


배우 이종석이 드라마 ‘이섭의 연애’에 출연하지 않는다.

3일 연예계에 따르면 소속사 에이스팩토리는 “이종석 배우는 기획 개발 단계부터 오랜 기간 작품을 함께 고민하며 ‘이섭의 연애’ 출연을 준비해 왔으나, 제작 및 촬영 일정이 애초 계획보다 조정되면서 차기 일정과의 조율이 어려워졌다”고 밝혔다.

이어 “제작진과의 충분한 논의 끝에 이번 작품은 함께하지 않기로 최종 협의했다”고 말했다.

그러면서 “오랜 기간 애정을 가지고 준비해 온 작품인 만큼 앞으로도 ‘이섭의 연애’가 좋은 작품으로 완성될 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다”고 전했다.

‘이섭의 연애’는 모든 것에 완벽하지만 연애는 서투른 TK그룹 재벌 3세 태이섭과 뛰어난 업무 처리 능력을 지닌 입사 동기 강민경의 오피스 로맨스를 그린 작품이다.

김언희 작가의 동명 웹소설이 원작으로, 이종석의 소속사가 제작을 맡았다.

‘이섭의 연애’는 김 작가의 또 다른 웹소설 ‘태연한 거짓말’과 세계관을 공유하는 작품이다. ‘태연한 거짓말’은 배우 이준혁이 주인공을 맡는다.

온라인뉴스부
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