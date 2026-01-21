기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“공백기 못 참아” 지드래곤 열애설 주인공 ‘솔로지옥5’ 등장

입력 :2026-01-21 15:20:02
수정 :2026-01-21 15:20:02
사진=넷플릭스 ‘솔로지옥 5’ 캡처
사진=넷플릭스 ‘솔로지옥 5’ 캡처


과거 지드래곤과의 열애설에 휩싸였던 주인공이 연애 프로그램에 등장해 화제다.

넷플릭스의 간판 연애 예능 ‘솔로지옥 5’가 베일을 벗자마자 역대급 출연자의 등장으로 온라인이 들끓고 있다.

첫 화부터 독보적인 아우라를 뽐내며 등장한 미스코리아 출신 김고은은 자신에 대해 “고양이 같은 외모에 강아지 같은 성격”이라며 “겉으로 봤을 땐 날카로워 보이지만 알고 보면 애교도 많고 따뜻한 편”이라고 반전 매력을 어필했다.

김고은은 자신의 외모에 대해 미스코리아 출신답게 자신감을 드러냈다. 그는 “눈, 코, 입 다 예뻐서 마음에 안 드는 곳은 없다”며 “그중에 코를 가장 좋아한다”고 솔직하게 밝혔다.

2000년생인 그는 2022년 제66회 미스코리아 선발대회에서 ‘미’에 당선된 바 있다.

김고은의 출연이 더욱 화제가 된 것은 과거 지드래곤과의 인연 때문이다. 그는 2024년 일본에서 지드래곤과 함께 축구 경기를 관람하는 모습이 포착되며 한때 열애설에 휩싸이기도 했다. 당시 지드래곤 측은 “지인이 겹치는 친한 동생일 뿐”이라며 열애설을 부인했다.

전 국가대표 축구선수 김현수의 딸로도 유명한 그는 운동선수 집안 특유의 승부욕도 숨기지 않았다.

출연 이유에 대해서는 “끊임없이 연애를 해 왔는데 현재 공백이 익숙하지 않다”며 “솔로지옥에서 이 공백을 없애고 싶다”고 당당히 선언했다.

한편 지난 20일 첫 공개된 ‘솔로지옥 5’는 커플이 돼야만 나갈 수 있는 외딴섬 ‘지옥도’에서 펼쳐지는 치열한 데이팅 리얼리티다.

사진=넷플릭스 ‘솔로지옥 5’ 캡처
사진=넷플릭스 ‘솔로지옥 5’ 캡처


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김고은이 미스코리아에서 수상한 부문은?
인기기사
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
아이언맨 윤성빈 맞아? “쌍수했네” 반응 폭발한 최근 모습

아이언맨 윤성빈 맞아? “쌍수했네” 반응 폭발한 최근 모습
쌍둥이 형제와 사귀는 女 “셋이 어떻게 사냐면…” 동거 생활 밝혔다

쌍둥이 형제와 사귀는 女 “셋이 어떻게 사냐면…” 동거 생활 밝혔다
“고생 많아요” 혼밥 먹던 군인 밥값 결제한 부부…눈물 삼킨 군인

“고생 많아요” 혼밥 먹던 군인 밥값 결제한 부부…눈물 삼킨 군인
中암웨이 1만4천명 한국 몰려온다…“770억원짜리” 들썩

中암웨이 1만4천명 한국 몰려온다…“770억원짜리” 들썩
불난 집에 딸 셋 갇히자…엄마는 아파트 외벽 타고 들어갔다 ‘위대한 모성’

불난 집에 딸 셋 갇히자…엄마는 아파트 외벽 타고 들어갔다 ‘위대한 모성’
87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’
23살에 임신만 5번째…“목숨 위험” 의사 경고 무시한 女 무슨 사연?

23살에 임신만 5번째…“목숨 위험” 의사 경고 무시한 女 무슨 사연?
‘전 여친’ 가사 장난하다 싸움…마이크 던져 친구 실명시켰다

‘전 여친’ 가사 장난하다 싸움…마이크 던져 친구 실명시켰다
‘서울 불바다용’ 북한제 M1991 또 초박살…드론전에는 ‘젬병’ (영상)

‘서울 불바다용’ 북한제 M1991 또 초박살…드론전에는 ‘젬병’ (영상)
인기 클릭
Weekly Best

  1. 톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

    톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

  2. 축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

    축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

  3. 대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

    대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

  4. 남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

    남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

  5. 박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”

    박군, 한영과 결혼 4년만 이혼설 고백…“홀로 텐트 생활중”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

‘시선 집중’ 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 AMC 링컨 스퀘어에서 열린 영화 ‘머시’(Mercy) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나