“2달 만에 -14kg” 케이윌, 확 달라진 얼굴…어떻게 뺐길래?

가수 케이윌이 체중 감량 과정과 요요 경험을 솔직하게 털어놨다.케이윌은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’을 통해 체중 변화를 언급했다.그는 “가장 많이 쪘을 때보다 14kg이 빠졌다”며 “지금은 3kg 정도 다시 올라 11kg 감량 상태”라고 밝혔다.한때 90kg이 넘었다는 그는 “한창 살이 찔 때 이대로 나를 놓을 수 없다고 생각하고 위고비를 시작했다”며 “근데 위고비에 실패했는데 어처구니없이 요요가 왔다”고 말했다.이어 “위고비가 나에게 준 건 술맛을 없게 해준 거다. 서운하고 슬퍼서 약을 끊었더니 살이 다시 쪘다”며 “술맛이 돌아왔고 요요가 시작됐다”고 덧붙였다.이후 그는 방식을 바꿨다. 약물에 의존하기보다는 운동과 식단 관리에 집중했다. 그는 “그때 운동을 열심히 해서 체형을 만들어야겠다고 생각했다”며 “그러고 두 달 만에 14kg을 뺀 것”이라고 밝혔다.그는 또 다른 다이어트 보조제를 병행했음을 인정하면서도 “보조제는 어디까지나 보조제일 뿐”이라고 선을 그었다.그러면서 “운동은 운동대로 했고, 1일 1식을 했더니 살이 빠졌다”고 설명했다.케이윌이 언급한 1일 1식은 일정 시간 공복을 유지하는 방식이다. 공복 시간이 길어지면 혈당이 낮아지고 혈당을 조절하는 호르몬인 인슐린 분비도 감소한다. 인슐린 수치가 낮아지면 우리 몸은 당 대신 지방을 에너지원으로 활용해 체지방 감소에 도움이 된다.강경민 기자