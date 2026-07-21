기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

한혜진 살 얼마나 쪘길래…“청바지 입었는데 삼겹살처럼 불룩” 목격담

입력 :2026-07-21 07:59:43
수정 :2026-07-21 07:59:43
SBS ‘미운 우리 새끼’
SBS ‘미운 우리 새끼’


모델 한혜진의 모친이 딸 못지않은 철저한 자기 관리 면모를 드러냈다.

19일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에는 한혜진의 일상이 공개됐다.

이날 한혜진의 집에는 절친인 방송인 풍자, 엄지윤이 찾아왔다. 풍자는 “언니만 보면 배가 고프다”라며 너스레를 떨었고, 한혜진은 “너 살찐 거다. 살찌면 계속 배고프다”라며 돌직구를 날렸다.

풍자는 “살이 더 이상 안 빠진다. 정체기가 심하게 온 지 2~3달 됐다. 작년 2월부터 1년 4개월째 다이어트를 하고 있다. 나름 열심히 뺐는데 뭔가 아쉽기도 하다”며 다이어트 정체기 고민을 토로했다.

한혜진은 “한계를 넘어야 정체기를 깰 수 있는데 힘들다. 근데 등산 4시간을 해보니 한계가 깨지더라”라고 말했다. 한혜진도 올해 초 체중이 60㎏를 돌파해 다이어트를 했다. 한혜진의 모친은 “혜진이가 꽉 끼는 청바지를 입고 수돗가에서 물을 받는데 살이 삼겹살처럼 불룩하더라”라고 떠올렸다.

한혜진은 닭가슴살 셰이크, 복싱 등으로 체중 감량에 성공했다고 설명했고, 한혜진의 모친은 “혜진이는 저랑 비슷하다. 우리는 몸무게가 느는 걸 싫어한다. 저도 몸무게가 47㎏ 이상 넘어가면 다음 날 식사량을 반으로 줄인다”라고 말했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한혜진이 다이어트를 시작한 이유는?
인기기사
이채연, ‘사랑스러운 볼 하트’
리센느 원이, 홍보대사 위촉 소감 발표
박은빈, 블링블링 미소
‘정혜영♥’ 션 “잘 헤어져 보겠다”…안타까운 소식 전해져

‘정혜영♥’ 션 “잘 헤어져 보겠다”…안타까운 소식 전해져
고영욱 “탁재훈, 내 가방 빼돌렸다…마지막 도리 지켜라”

고영욱 “탁재훈, 내 가방 빼돌렸다…마지막 도리 지켜라”
후지산 하산하던 3명 심정지…그 자리에 김지혜도 있었다

후지산 하산하던 3명 심정지…그 자리에 김지혜도 있었다
김영철 “수박 자르듯 뇌 열어야 할 수도” 충격 고백

김영철 “수박 자르듯 뇌 열어야 할 수도” 충격 고백
드디어 연애? 설렘·질투 폭발…‘41세’ 기안84, 핑크빛 소식 전했다

드디어 연애? 설렘·질투 폭발…‘41세’ 기안84, 핑크빛 소식 전했다
이혼 직후 ‘85억’ 복권 당첨된 女…전남편 “나도 돈 줘” 소송, 결과는?

이혼 직후 ‘85억’ 복권 당첨된 女…전남편 “나도 돈 줘” 소송, 결과는?
‘싸움 각서’ 쓰고 몸싸움한 동대표들, 1명 끝내 사망…항소심도 폭행치사 ‘무죄’

‘싸움 각서’ 쓰고 몸싸움한 동대표들, 1명 끝내 사망…항소심도 폭행치사 ‘무죄’
“놓치면 안 될 것 같아”…김지유, 폴란드 이민설·결혼설에 입 열었다

“놓치면 안 될 것 같아”…김지유, 폴란드 이민설·결혼설에 입 열었다
“박지성이 뭘 안다고” 발언에…박지성 “위치에 안 맞는 언행” 담담하게 받아쳤다

“박지성이 뭘 안다고” 발언에…박지성 “위치에 안 맞는 언행” 담담하게 받아쳤다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 16기 영숙, 상철 성관계 폭로→모욕 혐의…결국 벌금형 확정

    16기 영숙, 상철 성관계 폭로→모욕 혐의…결국 벌금형 확정

  2. ‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 안타까운 근황… 제주도 여행서 고통 호소

    ‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 안타까운 근황… 제주도 여행서 고통 호소

  3. 가수 임영호, 갑작스러운 사망…여자친구가 전한 부고

    가수 임영호, 갑작스러운 사망…여자친구가 전한 부고

  4. 47세 배우 민지영, 암투병 안타까운 근황… 하던 일 중단하고 남편과 한국행

    47세 배우 민지영, 암투병 안타까운 근황… 하던 일 중단하고 남편과 한국행

  5. 전원주 “산에서 첫사랑 껴안고 재미보다 파출소 끌려가” 파격 고백

    전원주 “산에서 첫사랑 껴안고 재미보다 파출소 끌려가” 파격 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

할리우드 스타들이 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 미국감독조합(DGA) 극장에서 열린 애플TV+의 새 오리지널 시리즈 ‘럭키(Luc
톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈 주연의 새 영화 ‘디거’의 최신 예고편이 공개된 가운데, 비주얼 변신이 화제를 모으고 있다.지난 23일 톰 크루즈는 본인의