기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘상속자들’ 출연 배우 “15년 연기생활 끝” 결혼＋은퇴 동시 발표했다

입력 :2026-01-02 08:42:33
수정 :2026-01-02 08:42:33
배우 조윤우 인스타그램 캡처
배우 조윤우 인스타그램 캡처


배우 조윤우(34·조민식)가 결혼·은퇴를 발표했다.

조윤우는 지난 1일 인스타그램에 예비 신부와 찍은 사진을 공개했다.

조윤우는 “오랜 고민 끝에 평생을 함께할 소중한 인연이 생겨, 우리만의 소박한 일상을 그리기 위해 15년 간의 배우 생활을 접고자 한다”고 전했다.

그는 “스물한 살에 데뷔해 15년간 배우라는 직업만 보고 달려온 시간이 정말 소중했기에, 오랜 기간 신중하게 고민한 끝에 인제야 말씀드리게 됐다”고 알렸다.

조윤우는 “이제 나의 남은 인생은 태어나 처음으로 평생을 지켜주고 싶은 사람과 함께 재미있게 그려보고 싶다”고 말했다.

이어 “4년이 넘는 시간 동안 함께해 온 소중한 연인이자 가장 친한 친구와 함께하는 일상을 예쁘게 지켜봐 달라. 2026년 새해에는 건강과 행복이 가득하길 바란다”고 전했다.

배우 조윤우 인스타그램 캡처
배우 조윤우 인스타그램 캡처


조윤우는 2011년 드라마 ‘꽃미남 라면가게’로 데뷔했다.

이후 ‘연애조작단 : 시라노’, ‘상속자들’(2013), ‘내일도 칸타빌레’(2014), ‘화랑’(2016), ‘언니는 살아있다!’(2017) 등에 출연했다.

지난 2020년 전역했으며, 특별출연한 ‘남남’(2023)은 마지막 작품이 됐다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
조윤우가 결혼과 함께 발표한 것은 무엇인가?
인기기사
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”
진태현·박시은, 오래 고민 끝 내린 결정…“부부로 남겠다”

진태현·박시은, 오래 고민 끝 내린 결정…“부부로 남겠다”
박성광 아내 이솔이 “암 투병 고백 후 MBTI도 바껴”

박성광 아내 이솔이 “암 투병 고백 후 MBTI도 바껴”
전기매트 매일 틀고 자는데…“전자파 몸에 쌓인다?” 직접 재보니

전기매트 매일 틀고 자는데…“전자파 몸에 쌓인다?” 직접 재보니
“삼촌·숙모와 조카 결혼 금지”…너도나도 혈족 결혼하자 ‘이 나라’ 결국

“삼촌·숙모와 조카 결혼 금지”…너도나도 혈족 결혼하자 ‘이 나라’ 결국
“촬영 안 합니다”… 전현무 대구 맛집서 섭외 굴욕?

“촬영 안 합니다”… 전현무 대구 맛집서 섭외 굴욕?
“불륜 폭로” 협박…친구 내연녀에 성관계 요구한 男 끔찍한 최후 맞았다

“불륜 폭로” 협박…친구 내연녀에 성관계 요구한 男 끔찍한 최후 맞았다
박나래 전 매니저 “술잔 던져 4바늘 꿰매”…박나래 “바닥에 던졌다”

박나래 전 매니저 “술잔 던져 4바늘 꿰매”…박나래 “바닥에 던졌다”
새해 첫 해돋이 보러 나갔다가…70대 여성, 차량에 치여 숨져

새해 첫 해돋이 보러 나갔다가…70대 여성, 차량에 치여 숨져
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

    조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

  4. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,