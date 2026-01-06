기사 검색
이정재·정우성, 故 안성기 빈소서 상주 역할…두 아들과 조문객 맞이

입력 :2026-01-06 16:02:17
수정 :2026-01-06 16:02:17
안성기의 빈소를 지키는 정우성(왼쪽)과 이정재.<br>뉴스1
안성기의 빈소를 지키는 정우성(왼쪽)과 이정재.
뉴스1


배우 이정재, 정우성이 유족과 함께 고(故) 안성기의 빈소를 지키며 애틋한 마음을 드러냈다.

5일 오후 서울 서초구 서울성모병원 장례식장에는 안성기의 빈소가 마련됐다.

고인과 같은 아티스트컴퍼니 소속인 후배 배우 이정재와 정우성은 안성기의 두 아들 등 유족과 빈소를 지키며 조문객을 맞았다. 상주에 이름을 올리진 않았지만 침통한 표정으로 빈소를 지키며 고인의 마지막 길을 배웅하고 있다. 두 사람은 최휘영 문화체육부 장관이 빈소를 찾아 고인에게 금관문화훈장을 추서하는 순간에도 함께 했다.

이에 앞서 이정재는 빈소가 마련된 지 얼마 지나지 않아 침통한 표정으로 현장을 찾아 애도의 뜻을 전하기도 했다.

안성기는 5일 오전 9시 향년 74세로 별세했다. 안성기는 지난해 12월 30일 심정지 상태로 서울 순천향대병원 응급실에 이송, 그간 중환자실에서 치료를 받아왔다.

안성기의 장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 치러진다. 명예장례위원장 신영균, 배창호 감독, 한국영화배우협회 이갑성 이사장, 신영균예술문화재단 직무대행 신언식, 한국영화인협회 양윤호 이사장 등 4인이 공동장례위원장을 맡아 장례를 진행할 예정이다. 배우 이정재 정우성 이병헌 등 영화인들의 운구로 고인의 마지막 길을 배웅할 예정이다.

안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 이듬해 완치 판정을 받았으나, 재발해 투병 중이었다. 투병 소식은 지난 2022년 한 행사에 그가 이전과 달라진 모습으로 나타난 뒤 알려졌다.

1952년 1월 1일생인 안성기는 1957년 영화 ‘황혼열차’를 통해 아역배우로 데뷔했다. 이후 ‘하녀’ ‘바람불어 좋은 날’ ‘난장이가 쏘아올린 작은 공’ ‘만다라’ ‘고래사냥’ ‘기쁜 우리 젊은 날’ ‘어우동’ ‘황진이’ ‘남부군’ ‘하얀전쟁’ ‘투캅스’ ‘인정사정 볼 것 없다’ ‘미술관 옆 동물원’ ‘취화선’ ‘실미도’ ‘한반도’ ‘라디오스타’ ‘화려한 휴가’ ‘부러진 화살’ ‘한산: 용의 출현’ ‘노량: 죽음의 바다’ 등 수많은 대표작을 통해 ‘국민 배우’로 자리매김, 한국 영화사에 큰 족적을 남겼다.

발인은 9일 오전, 장지는 양평 별그리다다.

뉴스1
‘오징어 게임3’가 미국 크리틱스초이스 시상식에서 외국어 시리즈 작품상을 받았다.넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임3’는 4일(현지 시각)