기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

손담비, ‘시동생 성범죄 사건’ 악플러 고소… 50만원 배상 판결

입력 :2026-01-07 16:37:33
수정 :2026-01-07 16:37:33
손담비.<br>뉴스1
손담비.
뉴스1


가수 겸 배우 손담비가 남편 이규혁의 동생인 피겨 스케이트 국가대표 출신 이규현의 10대 제자 성폭행 미수 사건과 관련, 악플러 2명에게 제기한 민사 소송 결과가 나왔다.

서울서부지법 민사12단독은 손담비가 제기한 2300만 원 손해배상 소송에서 악플러 2명에게 각각 30만 원, 20만 원씩 배상하라고 최근 판결했다.

이와 관련, 손담비 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 7일 “손담비는 오랜 기간 악성 댓글로 인해 고통 받아왔다”라고 소송을 제기한 이유를 밝혔다.

그러면서 “2022년 9월께 손담비 개인을 향해 심각한 수준의 인격 모독성 표현을 남긴 게시자들에 대해 민사소송을 제기했으며, 법원은 해당 댓글이 사회 통념상 용인될 수 없는 모욕적 표현에 해당한다고 판단해 손담비 측의 청구를 받아들여 승소했다”고 했다.

손담비는 스피드스케이팅 국가대표 선수였던 이규혁과 2022년 결혼했다. 이후 이규혁의 친동생인 이규현이 10대 제자를 성폭행하려 한 혐의가 알려진 후 각종 악플에 시달린 것으로 전해졌다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
손담비가 악플러들을 상대로 제기한 민사소송 결과는?
인기기사
‘물 오른 미모’ 미야오 엘라
드레스업 ‘오마이걸 효정’
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들
맥 파우더 키스 팝업 행사 참석한 미야오 엘라
러블리 엘라
미야오 엘라, 물 오른 미모
우주소녀 다영, 핫바디
맥 파우더 키스 팝업 행사 참석한 다영
선미, 내 입술 따뜻한 커피처럼
선미, 고혹적인 자태
시상식 참석한 오마이걸 효정
리센느, 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상 수상
포즈 취하는 한사라
포즈 취하는 카니
시상식 참석한 카니
포즈 취하는 비비업
시상식 참석한 권진아
장윤주, 톱모델 아우라
미모의 이민정
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st annual Critics Choice Awards
Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출
장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”
“남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격

“남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격
“격투기 하듯 무차별 폭행” 日 발칵 뒤집은 ‘고교 학폭’ 영상…신상 털렸다

“격투기 하듯 무차별 폭행” 日 발칵 뒤집은 ‘고교 학폭’ 영상…신상 털렸다
“잠자리 거부하는 남편, 밤마다 AI랑 19금 대화…이혼 사유 될까요?”

“잠자리 거부하는 남편, 밤마다 AI랑 19금 대화…이혼 사유 될까요?”
“나 망해서 좋아 죽겠지?”…이수진, 치과 폐업 후 무슨 일 있었나

“나 망해서 좋아 죽겠지?”…이수진, 치과 폐업 후 무슨 일 있었나
“가위바위보 진 사람이 엄마 남친이랑 성관계” 어린 자매 사건에 대만 ‘발칵’

“가위바위보 진 사람이 엄마 남친이랑 성관계” 어린 자매 사건에 대만 ‘발칵’
“러시아 남자와 누워있었다” 격분…흉기 공격에 속옷 차림 피신

“러시아 남자와 누워있었다” 격분…흉기 공격에 속옷 차림 피신
2026년 1월 7일

2026년 1월 7일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  2. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  3. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  4. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  5. 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

    임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

할리우드 톱 배우 니콜 키드먼이 ‘그래미 상’ 수상자인 미국 컨트리 스타 키스 어번과의 결혼생활에 마침표를 찍었다.6일(현지시간) AP
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’