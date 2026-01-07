기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘천재 성악가’ 임형주 “엄마 죽을 만큼 싫어…아들인 게 치욕”

입력 :2026-01-07 10:02:06
수정 :2026-01-07 10:02:06
사진=TV조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’ 캡처
사진=TV조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’ 캡처


세계적인 팝페라 테너 임형주가 무대 밖 일상과 어머니와의 위태로운 애증 관계를 가감 없이 공개한다.

오는 14일 새 시즌으로 돌아오는 TV조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’에서는 부모와 자식 사이의 깊은 앙금을 다루는 가운데, ‘월드 스타’ 임형주의 출연 소식이 전해지며 이목이 쏠리고 있다.

임형주는 2003년 故 노무현 대통령 취임식에서 17세의 나이로 애국가를 독창하며 ‘애국가 소년’으로 각인된 인물이다. 이후 남성 성악가 최연소 카네기홀 입성, 한미 양국 대통령상 동시 수상 등 독보적인 기록을 써 내려왔다.

특히 2015년 오바마 대통령상에 이어 2019년과 2025년 트럼프 대통령상까지 휩쓴 그는 “이 기록은 저 말고는 없다”며 커리어에 대한 자부심을 드러냈다.

그러나 세상의 모든 인정을 받은 그에게 유독 허락되지 않은 한 사람이 있었다. 바로 그의 어머니였다. 임형주는 “유일하게 엄마만 저를 인정을 안 한다. 엄마한테서 인정을 못 받으니까 남한테 인정받으려고 그렇게 열심히 콩쿠르 출전을 하고 선생님한테 칭찬받으려고 했었다”고 가슴속 깊은 결핍을 고백했다.

사진=TV조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’ 캡처
사진=TV조선 ‘아빠하고 나하고 시즌3’ 캡처


현재 임형주의 소속사 대표로 활동하며 아들의 모든 무대를 진두지휘하는 어머니는 자식에게 누구보다 엄격한 스파르타식 교육을 고집해 왔다. 어머니는 “마마보이 같아 보일까 봐 스파르타식으로 더 강하게 키웠던 것 같다”며 아들에게 가혹할 수밖에 없었던 이유를 밝혔다.

하지만 이러한 방식은 임형주에게 지울 수 없는 상처가 됐다. 임형주는 “죽도록 미워한 적도 있었고, 안티처럼 싫어한 적도 있었다”고 털어놓으며, 급기야 어머니를 향해 “엄마가 엄마인 게 죽을 만큼 싫어, 엄마 같은 여자 밑에서 아들로 태어난 게 치욕스럽다, 대체 나는 뭐를 위해 이렇게 살아왔냐”고 절규하며 오열했다.

이러한 아들의 모습에 어머니 또한 “내가 저렇게 키웠나”라며 당혹감과 속상함을 감추지 못했다.

최연소와 최초라는 타이틀을 모두 거머쥔 천재 테너가 과연 어머니와 진정한 화해에 이를 수 있을지 오는 14일 오후 10시 ‘아빠하고 나하고 시즌3’에서 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
임형주가 어머니에게 받지 못한 것은 무엇인가?
인기기사
드레스업 ‘오마이걸 효정’
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
시상식 참석한 오마이걸 효정
리센느, 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상 수상
포즈 취하는 한사라
포즈 취하는 카니
시상식 참석한 카니
포즈 취하는 비비업
시상식 참석한 권진아
장윤주, 톱모델 아우라
미모의 이민정
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st annual Critics Choice Awards
Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다
가수 진데님, 29세 나이로 사망…유족 “병증 따른 추락사”

가수 진데님, 29세 나이로 사망…유족 “병증 따른 추락사”
‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출
“남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격

“남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격
“男강사 품에 안겨 활강”…스키장 100만원 ‘공주님 이벤트’ 정체

“男강사 품에 안겨 활강”…스키장 100만원 ‘공주님 이벤트’ 정체
“푸바오 돌아오는 건가요?” 중국 판다 대여 논의 시작

“푸바오 돌아오는 건가요?” 중국 판다 대여 논의 시작
“너 나 알아?” 하청직원 폭행 논란에 주가 급락…잘나가던 러닝화 브랜드 결국

“너 나 알아?” 하청직원 폭행 논란에 주가 급락…잘나가던 러닝화 브랜드 결국
“더 어려졌네” 신지, 여행지에서 빛난 ‘동안 미모’

“더 어려졌네” 신지, 여행지에서 빛난 ‘동안 미모’
“숙행, 몰랐다” 유부남 해명에도…법조계 “불리하다” 말하는 이유

“숙행, 몰랐다” 유부남 해명에도…법조계 “불리하다” 말하는 이유
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  2. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  3. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  4. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  5. 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

    임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’
‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임3’가 미국 크리틱스초이스 시상식에서 외국어 시리즈 작품상을 받았다.넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임3’는 4일(현지 시각)