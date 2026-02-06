기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘피겨선수 출신’ 엔하이픈 성훈, 밀라노 올림픽 성화 봉송 현장

입력 :2026-02-06 10:28:52
수정 :2026-02-06 10:28:52
엔하이픈 성훈.<br>빌리프랩 제공
엔하이픈 성훈.
빌리프랩 제공


그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 멤버 성훈이 5일(현지 시각) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 밀라노·코르티나 동계올림픽’ 성화 봉송 주자로 나섰다.

과거 피겨 스케이팅 국가대표 상비군으로 은반을 누볐던 그에게 이번 여정은 남다른 의미를 지닌다.

성훈은 소속사 빌리프랩을 통해 “선수 시절 꿈꿨던 올림픽 무대를 가수로서 밟게 돼 감격스럽다”라며 “올림픽이라는 영광스러운 여정에 동참할 수 있어 기뻤다. 엔진(팬덤명)과 스포츠 팬들 덕분에 엄청난 에너지를 받았다”고 소회를 밝혔다.

봉송 구간인 밀라노 볼리바르(Bolivar)역 일대는 그를 보기 위해 집결한 글로벌 팬들로 일찌감치 마비됐다. 팬들은 영하의 추위 속에서도 태극기를 두르고 한국어 응원 문구가 적힌 플래카드를 흔들며 성훈을 기다렸다. 그가 현장에 모습을 드러내자 밀라노 거리는 그의 이름을 연호하는 함성으로 가득 찼다.

엔하이픈 성훈.<br>빌리프랩 제공
엔하이픈 성훈.
빌리프랩 제공


성훈이 성화의 불꽃을 전달받고 달리기 시작하자 수많은 인파가 그의 속도에 맞춰 동행하는 이례적인 광경이 연출됐다. 약 20분 동안 이어진 봉송 과정에서 그는 밝은 미소와 손 인사로 화답하며 올림픽 정신을 전파했다.

현재 성훈은 대한체육회 홍보대사로 활동 중이다.

한편 성훈이 속한 엔하이픈의 미니 3집 수록곡 ‘샤우트 아웃’(SHOUT OUT)은 이번 동계올림픽 팀코리아 공식 응원가로 채택되며 대한민국 선수단에 힘을 불어넣고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
성훈이 과거에 활동했던 스포츠 종목은?
인기기사
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
“남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연

“남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연
딸 임신에 “날 죽여라”…황혼육아에 떨고 있는 조부모들

딸 임신에 “날 죽여라”…황혼육아에 떨고 있는 조부모들
10kg 뺐는데 다시 쪘다…빠니보틀이 말하는 ‘위고비 이후’

10kg 뺐는데 다시 쪘다…빠니보틀이 말하는 ‘위고비 이후’
생우유 마신 임신부, 태아 숨졌다…美 보건당국 “마시지 마세요” 경고

생우유 마신 임신부, 태아 숨졌다…美 보건당국 “마시지 마세요” 경고
찻잔으로 얼굴 벅벅 ‘경악’…이정현, 독특한 피부 관리법 공개

찻잔으로 얼굴 벅벅 ‘경악’…이정현, 독특한 피부 관리법 공개
‘55세 미혼’ 김승수, 송은이에 “실물 더 귀엽다” 돌발 멘트…번호 교환까지

‘55세 미혼’ 김승수, 송은이에 “실물 더 귀엽다” 돌발 멘트…번호 교환까지
성인 80% 감염되는데…치매 일으키는 ‘눈알 속 박테리아’ 발견돼

성인 80% 감염되는데…치매 일으키는 ‘눈알 속 박테리아’ 발견돼
100만 관객 결국 해냈다…‘아바타’까지 제치며 역주행 기적 일으킨 ‘한국 영화’

100만 관객 결국 해냈다…‘아바타’까지 제치며 역주행 기적 일으킨 ‘한국 영화’
2026년 2월 6일

2026년 2월 6일
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  3. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  4. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  5. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈