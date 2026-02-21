‘환승연애’ 최초 부부 탄생…재결합 커플 “12월 결혼해요”

티빙 ‘환승연애’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 이주휘와 고민영의 ‘환승연애’ 출연 결과는? 재결합 성공 재결합 실패

연애 리얼리티 ‘환승연애’ 시즌1 출연 커플 이주휘와 고민영이 결혼을 발표했다. 프로그램 출연자 가운데 실제 부부로 이어지는 첫 사례다.고민영은 20일 자신의 소셜미디어에 “전하고 싶은 소식이 있어 긴 글을 적어본다. 저 결혼한다”라고 밝혔다. 함께 공개된 영상에는 미국 뉴욕에서 스냅 촬영을 하던 중 이주휘가 무릎을 꿇고 반지를 건네는 모습이 담겼다.고민영은 “헤어짐을 후회했던 유일한 남자라고 적었던 그 순간이 아직 또렷한데, 이렇게 다시 소개하려니 쑥스럽다”며 “이제는 ‘평생 함께하기로 한 사람’이라고 소개하겠다”고 전했다.이어 “한겨울의 뉴욕이 로망이라고 외치던 20대 초반에 만나, 서른이 되는 해 그곳에 갔고 그곳에서 프러포즈를 받았다”며 지난 시간을 돌아봤다. 그는 “5년을 만나며 첫 2년은 풋사랑처럼 행복했고, 다음 2년은 ‘우리가 이렇게 달랐나’ 억지로 끼워 맞추며 생채기를 냈던 시간이었다. 마지막 1년은 이유를 설명할 수 없을 만큼 서로를 아끼고 사랑한다는 묘한 기분이 들었다”고 밝혔다.그러면서 “그렇게 자연스럽게 미래를 생각하게 됐다. 잘 살겠다. 앞으로 다가올 시간도 낯설겠지만 조심스럽게 잘 해내보겠다”고 덧붙였다.두 사람은 2021년 방송된 ‘환승연애’ 시즌1에 출연해 최종 선택에서 재결합에 성공했다. 이후 공개 연애를 이어오다 결혼 소식을 전하게 됐다. 결혼식은 올해 12월5일 진행될 예정이다.온라인뉴스부