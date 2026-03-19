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유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

입력 :2026-03-19 06:24:41
수정 :2026-03-19 06:24:41
김원훈 인스타그램
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김원훈 인스타그램
김원훈 인스타그램


유튜브 채널 ‘숏박스’로 인기를 끌고 있는 김원훈과 엄지윤이 ‘결혼 발표’로 화제를 모았다.

김원훈은 18일 자신의 인스타그램에 “안녕하세요 원훈, 지윤입니다. 연인에서 부부로, 15년간의 소중한 사랑을 이어오다 그 결실을 맺어 2026년 4월 1일 새로운 출발을 하게 됐습니다”라고 밝혔다.

이어 “소중한 분들께 직접 청첩장을 전달드리고 싶지만 오랜만에 드리는 연락이 부담이 될까 조심스럽게 소식을 전합니다”라며 “결혼식에 함께해 축복해주신다면 더없는 기쁨으로 간직하겠습니다”라고 덧붙였다.

또 “신혼여행에 예산을 많이 써 식대 보증 인원을 150명으로 제한했다”며 “많은 하객을 모시지 못하는 점 양해 부탁드린다”고 전했다.

다만 이번 결혼 발표는 실제가 아닌 콘텐츠 설정으로 드러났다. 김원훈과 엄지윤은 ‘숏박스’에서 장기 연애 커플 콘셉트로 활동 중이며, 해당 결혼식 역시 극중 설정에 따른 이벤트다.

특히 결혼 날짜가 만우절인 4월 1일로 잡힌 점도 이 같은 맥락을 뒷받침한다. 엄지윤은 댓글에 “전 불참이용” 김원훈 역시 “저두요~”라고 남기며 장난스러운 분위기를 더했다.

한편 김원훈은 2022년 비연예인과 결혼한 유부남이다.

온라인뉴스부
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