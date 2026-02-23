남창희 아내 정체…‘무한도전’ 노홍철 반한 ‘한강 아이유’

MBC ‘무한도전’ 캡처

코미디언 남창희(44)가 배우 출신 윤영경(35)과 부부의 연을 맺었다.23일 한 연예매체에 따르면 그동안 9세 연하의 비연예인으로 알려졌던 남창희의 아내는 윤영경으로 확인됐다. 두 사람은 지난 22일 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 결혼식을 올렸다. 2024년 7월 공개 연애를 시작한 뒤 1년 7개월 만이다.이날 결혼식 사회는 조세호와 윤정수가 맡았으며, 축가는 가수 이적이 불렀다. 축사는 양세형과 유병재가 담당해 의미를 더했다.윤영경은 동덕여자대학교 방송연예과를 졸업했으며, 2013년 ‘미스 춘향 선’에 선발되며 얼굴을 알렸다. 2014년 영화 ‘국제시장’으로 데뷔한 뒤 드라마 ‘화정’ ‘욱씨남정기’ 예능 ‘비포 썸 라이즈’ 웹드라마 ‘가장 완벽한 고백사기단’ 영화 ‘뜨거운 피’ 등에 출연했다.특히 2014년 MBC ‘무한도전’의 ‘홍철아 장가가자’ 특집에 등장해 ‘한강 아이유’라는 별칭으로 화제를 모았다. 현재는 동대문구청 홍보과 주무관으로 재직 중이며, 유튜브 채널 ‘동대문구청 The original’에서도 활동하고 있다.남창희는 2000년 SBS ‘기쁜 우리 토요일’ 인천 동산고 편에서 주목받으며 방송 활동을 시작했다. 이후 각종 예능 프로그램과 행사, 패널로 활약해 왔으며 드라마 ‘별에서 온 그대’ ‘야인시대’ ‘미스터 션샤인’ 등에도 출연했다.방송과 공직이라는 각자의 자리에서 활동해 온 두 사람이 앞으로 어떤 행보를 이어갈지 관심이 모인다.온라인뉴스부