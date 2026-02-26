수지, 따라하고 싶은 ‘청순 상큼’ 데님 스타일링 화보

여에스더 “가족들에게 미안하지만…자발적 안락사 고민”

의사 겸 사업가 여에스더가 난치성 우울증으로 치료를 받고 있다고 고백했다. 25일 공개된 디즈니+ 예능 ‘운명전쟁49’에서는 여에스더가 출연해 점사를 듣는 모습이 그려졌다. 이날 여에스더는 타로 마스터 모나드와 이소빈 무당에게 점사를 받던 중 심경을 털어놨다. 이소빈이 “자꾸 외롭다고 한다”고 말하자 여에스더는 “치료가 어려운 우울증이 있다”며 “9년 전 제일 아끼던 동생이 외롭게 세상을 떠난 뒤 힘든 시간을 보냈다”고 밝혔다. 그는 “사업도 하고 아이들도 잘 자라고 있지만 마음이 쉽지 않았다”며 눈시울을 붉혔다. 여에스더는 우울…