“역시 씀씀이가 대표급”…‘15억 사기’ 양치승, 첫 월급 어디에 썼나보니

입력 :2026-03-09 15:50:12
수정 :2026-03-09 15:50:12
사진=유튜브 ‘양치승의 막튜브’ 캡처
사진=유튜브 '양치승의 막튜브' 캡처


유명 트레이너 출신 방송인 양치승이 15억 원에 달하는 사기 피해와 헬스장 폐업 후 회사원으로서 근황을 전했다.

지난 8일 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’에는 ‘첫 월급 탔습니다’라는 제목의 영상이 게재됐다. 그는 직장인으로서 받은 생애 첫 월급을 지인들과 함께 나누는 현장을 공개했다.

이날 영상에서 그는 한강의 정취를 만끽할 수 있는 선상 모임을 기획했다. 비록 당초 계획했던 후배의 대관 장소에 이미 예약이 차 있어 인근 배 옥상과 식당으로 자리를 옮겨야 하는 해프닝이 있었지만 양치승은 특유의 유쾌함으로 분위기를 주도하며 삼겹살 파티를 이어갔다. 그는 “체육관을 그만두고 첫 월급을 받아서 여러분을 오랜만에 모셨다”며 목살 1kg과 삼겹살 1kg을 준비했다.

모임에 참석한 지인들이 그의 통 큰 준비에 “역시 씀씀이가 대표급이다”라고 말하자 양치승은 “첫 월급을 탔으니 쏴야지. 오랜만에 만나지 않았나”라고 답했다. 현장에는 박세준 영화감독과 이주호 작곡가 등이 함께해 자리를 빛냈다.

사진=유튜브 ‘양치승의 막튜브’ 캡처
사진=유튜브 '양치승의 막튜브' 캡처


박세준 감독은 “영화 제작 준비를 하면서 관장님을 자주 떠올렸다”고 전했고, 이주호 작곡가는 양치승의 가창력에 대해 “관장님 그레이드에는 버리는 곡이 맞다”는 재치 있는 농담으로 현장을 폭소케 했다.

파티가 무르익자 양치승은 치킨과 어묵탕까지 추가로 주문하며 지인들을 대접했다. 그는 “첫 월급이 한강에서 다 날아갔다”면서도 “이렇게 사람들과 함께 쓸 수 있어 행복하다”고 밝혔다.

한편 양치승은 과거 배우 김우빈, 성훈 등의 전담 트레이너로 명성을 떨쳤다. 그는 2019년 서울 강남구 논현동 소재 건물에 대규모 헬스장을 개업했다. 하지만 해당 건물이 공공기여 부지로 확인되며 퇴거 명령을 받았다. 이 과정에서 약 15억원에 달하는 전세보증금을 돌려받지 못한 것으로 알려져 안타까움을 샀다. 이후 헬스장을 폐업한 그는 최근 회사원으로 새로운 출발을 알렸다.

강경민 기자
2026년 3월 9일

2026년 3월 9일
