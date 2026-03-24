기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“사람 해칠까 걱정됐다” 제발로 정신과 찾아간 배우 근황

입력 :2026-03-24 13:43:12
수정 :2026-03-24 13:43:12
박성웅.<br>뉴스1
박성웅.
뉴스1


배우 박성웅이 악역 연기 이후 겪은 심리적 후유증을 고백했다.

오는 26일 방송되는 KBS 2TV 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에는 박성웅과 배우 이수경이 게스트로 출연한다. 이날 녹화에서 박성웅은 ‘악역 전문 배우’라는 수식어 뒤에 가려진 고충을 털어놨다.

그는 과거 잔혹한 범죄 장면을 촬영한 뒤 심리적으로 큰 부담을 느꼈다고 밝혔다. 그는 “제 발로 정신과를 찾아갔다”며 당시 심각했던 상황을 전했다.

극 중에서 반복적으로 폭력적인 상황을 연기하던 그는 ‘칼로 사람들을 해치면 어떡하지’라는 걱정을 했다고 밝혔다. 이 같은 불안감 때문에 아내인 배우 신은정에게 집 안에 있는 칼을 치워달라고 부탁한 일화도 전했다.

이처럼 역할에 깊이 몰입하는 과정에서 겪은 후유증은 적지 않은 배우들이 공감하는 부분이다. 악역 연기 후유증으로 정신과를 찾을 정도로 힘들어했던 박성웅이 이를 극복하기 위해 했던 행동도 본 방송을 통해 공개될 예정이다.

사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’


한편 박성웅은 현재 서울 대치동에서 생활하며 ‘아빠’로서의 일상도 함께 전했다. 해외 대학 진학을 목표로 국제학교에 재학 중인 아들에 대해 그는 “아들이 부담감을 가질까 봐 공부 못 해도 된다고 했다”고 밝혔다. 하지만 아들이 박성웅의 말을 곧이곧대로 받아들였다는 사실에 돌연 옥탑방에서 아들을 향해 ‘버럭’하며 작심 발언을 쏟아내 현장을 웃음바다로 만들었다.

또한 그는 과거 아들을 훈육하던 중 오히려 자신이 눈물을 보였던 경험도 공개한다.

악역 뒤에 숨겨진 그의 진솔한 이야기는 26일 오후 8시 30분 방송을 통해 확인할 수 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박성웅이 악역 연기 후유증으로 한 행동은?
인기기사
‘자체발광’ 아이브 이서
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전
‘케데헌’, 아카데미 2관왕 등극
아이브 이서, 귀티가 줄줄
손인사하는 아이브 이서
이서, 봄이 왔어요
르세라핌 홍은채, 자체발광 입장
르세라핌 홍은채, 귀여운 미모
홍은채, 귀여운 고양이
이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유…“지금도 트라우마”

이영자, 정선희와 7년 연락 끊은 이유…“지금도 트라우마”
“14살 소녀가 쌍둥이 임신” 발칵…범인은 30대 커플이었다

“14살 소녀가 쌍둥이 임신” 발칵…범인은 30대 커플이었다
박명수, BTS 광화문 공연 일침…“비교하는 게 창피”

박명수, BTS 광화문 공연 일침…“비교하는 게 창피”
“유부남인데 여자랑 노래방…” 야노시호, 단호하게 입장 밝혔다

“유부남인데 여자랑 노래방…” 야노시호, 단호하게 입장 밝혔다
“남편 ‘이 발언’ 때문에”…혼인신고 3분 만에 이혼한 커플 ‘갑론을박’

“남편 ‘이 발언’ 때문에”…혼인신고 3분 만에 이혼한 커플 ‘갑론을박’
배우 박재현, 무속인 전처 사생활 관찰하다가 “기분 더럽다”

배우 박재현, 무속인 전처 사생활 관찰하다가 “기분 더럽다”
트럼프 “이란과 대화, 발전소 폭격 보류”…이란 “대화 없었다”

트럼프 “이란과 대화, 발전소 폭격 보류”…이란 “대화 없었다”
2026년 3월 24일

2026년 3월 24일
‘왕사남’ 60억 성과급 잭팟?…장항준 “러닝 개런티 없다” 한숨

‘왕사남’ 60억 성과급 잭팟?…장항준 “러닝 개런티 없다” 한숨
인기 클릭
Weekly Best

  1. “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

    “상간남과 오빠 동생 할래”…25층 난간 매달린 아내

  2. ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

    ‘100억대 건물주’ 양세형 “전현무 통장에 현금…” 충격 폭로했다

  3. 유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

    유부남 김원훈, 엄지윤과 결혼 발표…“4월 1일 새 출발” 반전

  4. “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히

    “충주맨, 우리은행 입사했다”…은행장 옆자리에 나란히

  5. 신지, 결혼식 한 달 앞두고…“안 했으면 좋겠다” 고백

    신지, 결혼식 한 달 앞두고…“안 했으면 좋겠다” 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다
‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

‘여성 암’ 자선행사 참석한 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 윌셔 호텔에서 열린 ‘언포게터블 이브닝(An Unforgett