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“너무 상큼한 거 아냐?” 26학번 하지원, ‘대학내일’ 표지 모델

입력 :2026-06-02 15:39:22
수정 :2026-06-02 15:39:22
사진=‘대학내일’ 인스타그램 캡처
사진=‘대학내일’ 인스타그램 캡처


배우 하지원이 세월을 역행하는 동안 미모로 또 한 번 대중을 놀라게 했다.

지난 1일 매거진 ‘대학내일’의 공식 소셜미디어(SNS) 계정에는 “20여년 전, 세 번이나 대학내일 표지를 장식했던 하지원이 이번엔 웹 예능 ‘26학번 지원이요’를 통해 경희대학교 호텔관광대 26학번이 되었다”라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.

이어 “다시 만난 네 번째 대학내일 표지. 그 시절 사진은 조금 부끄럽다고 손사래 치지만, 괜찮다. 이번 화보는 말하자면 2026년판 커버 AS 버전이니까”라고 밝혔다.

공개된 사진 속 하지원은 긴 생머리 스타일링에 깔끔한 화이트 가디건과 블랙 컬러의 가방을 매치해 풋풋하면서도 청량한 분위기를 자아냈다. 그는 두꺼운 전공 서적을 품에 안은 채 캠퍼스 계단에 서 있거나 교정을 거닐며 대학 새내기의 모습을 담아냈다.

사진=‘대학내일’ 인스타그램 캡처
사진=‘대학내일’ 인스타그램 캡처


사진=‘대학내일’ 인스타그램 캡처
사진=‘대학내일’ 인스타그램 캡처


또 다른 사진에서 하지원은 블루 톤의 셔츠와 동일한 색상의 스커트를 매치한 룩을 선보이며 상큼한 새내기 패션을 완성했다. 과거 대학 시절 실제로 표지 모델로 활약했던 그는 시간이 흘러 다시 ‘대학내일’에 등장하며 오랜 팬들에게는 신선한 향수를 불러일으키고 있다.

1978년생으로 올해 48세인 하지원은 나이가 무색할 만큼 철저한 자기관리와 변함없는 외모를 자랑하고 있다.

앞서 유튜브 채널 ‘26학번 지원이요’에서는 하지원이 ‘대학내일’ 측으로부터 표지 모델 제안을 받는 모습이 공개됐다. 당시 그는 표지 모델 제안을 받자 “너무 하고 싶지만 친구들 자리를 뺏는 것 같다”, “풋풋하게 나와야 하는데”라며 조심스러운 마음을 드러내기도 했다.

사진=‘대학내일’ 인스타그램 캡처
사진=‘대학내일’ 인스타그램 캡처


한편 하지원은 2003년 개봉한 영화 ‘역전에 산다’의 OST였던 ‘홈런’으로 최근 음악 방송 무대에 올라 화제가 된 바 있다. 그는 본업인 연기는 물론 학업과 예능, 음악까지 다방면에서 활약하고 있다.

강경민 기자
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