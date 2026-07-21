기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

AOA 출신 권민아, 얼굴 달라졌나…의료사고 후 근황 [SNS★샷]

입력 :2026-07-21 11:28:01
수정 :2026-07-21 11:28:01
사진=권민아 인스타그램 캡처
사진=권민아 인스타그램 캡처


그룹 AOA 출신 권민아가 과거 리프팅 시술 과정에서 발생한 의료사고 이후 근황을 공개했다.

권민아는 지난 20일 자신의 인스타그램에 “드디어 화장 지우고 이쁜 척 좀 할랬더니 티비화면이 체인지ㅠㅠ”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 권민아는 화장기가 전혀 없는 민낯에 흰색 홀터넥 민소매 스타일링을 한 채 카메라를 응시하고 있는 모습이다.

사진 속 그는 과거에 비해 다소 수척해진 분위기와 뚜렷하게 뾰족해진 턱선 등이 시선을 사로잡았다. 이를 접한 누리꾼들은 “화상이 정말 잘 나은 것 같다”, “얼굴이 달라 보인다” 등 걱정과 반가움이 섞인 다양한 반응을 보였다.

사진=권민아 인스타그램 캡처
사진=권민아 인스타그램 캡처


사진=권민아 인스타그램 캡처
사진=권민아 인스타그램 캡처


앞서 권민아는 지난 1월 서울의 한 피부과에서 수면 상태로 슈링크 시술을 받던 중 심재성 2도 화상을 입는 치명적인 의료사고를 당해 큰 충격을 안긴 바 있다. 이 사고로 인해 얼굴 전반에 붉은 화상 흉터와 상처를 입었고 해당 사진을 소셜미디어(SNS)를 통해 공개하기도 했다. 그는 담당 의료진을 상대로 민·형사 소송을 제기하며 법적 공방을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

한편, 권민아는 지난 2019년 걸그룹 AOA를 공식 탈퇴했다. 이후 SNS를 통해 대중과 소통을 지속해 오고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
권민아가 의료사고를 당한 시술명은?
인기기사
이채연, ‘사랑스러운 볼 하트’
리센느 원이, 홍보대사 위촉 소감 발표
박은빈, 블링블링 미소
고영욱 “탁재훈, 내 가방 빼돌렸다…마지막 도리 지켜라”

고영욱 “탁재훈, 내 가방 빼돌렸다…마지막 도리 지켜라”
드디어 연애? 설렘·질투 폭발…‘41세’ 기안84, 핑크빛 소식 전했다

드디어 연애? 설렘·질투 폭발…‘41세’ 기안84, 핑크빛 소식 전했다
이혼 직후 ‘85억’ 복권 당첨된 女…전남편 “나도 돈 줘” 소송, 결과는?

이혼 직후 ‘85억’ 복권 당첨된 女…전남편 “나도 돈 줘” 소송, 결과는?
‘싸움 각서’ 쓰고 몸싸움한 동대표들, 1명 끝내 사망…항소심도 폭행치사 ‘무죄’

‘싸움 각서’ 쓰고 몸싸움한 동대표들, 1명 끝내 사망…항소심도 폭행치사 ‘무죄’
“박지성이 뭘 안다고” 발언에…박지성 “위치에 안 맞는 언행” 담담하게 받아쳤다

“박지성이 뭘 안다고” 발언에…박지성 “위치에 안 맞는 언행” 담담하게 받아쳤다
선미 만난 남성 “야~ 술 좀 따라 봐라” 황당 요구…“나잇값 해라” 분노

선미 만난 남성 “야~ 술 좀 따라 봐라” 황당 요구…“나잇값 해라” 분노
샘 해밍턴 맞아?…30㎏ 감량 후 “러셀 크로우 닮아” 감탄

샘 해밍턴 맞아?…30㎏ 감량 후 “러셀 크로우 닮아” 감탄
“소원 담겼는데”…청계천에 ‘풍덩’ 들어가 동전 싹쓸이 한 여성 ‘공분’

“소원 담겼는데”…청계천에 ‘풍덩’ 들어가 동전 싹쓸이 한 여성 ‘공분’
한혜진 살 얼마나 쪘길래…“청바지 입었는데 삼겹살처럼 불룩” 목격담

한혜진 살 얼마나 쪘길래…“청바지 입었는데 삼겹살처럼 불룩” 목격담
인기 클릭
Weekly Best

  1. 16기 영숙, 상철 성관계 폭로→모욕 혐의…결국 벌금형 확정

    16기 영숙, 상철 성관계 폭로→모욕 혐의…결국 벌금형 확정

  2. ‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 안타까운 근황… 제주도 여행서 고통 호소

    ‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 안타까운 근황… 제주도 여행서 고통 호소

  3. 가수 임영호, 갑작스러운 사망…여자친구가 전한 부고

    가수 임영호, 갑작스러운 사망…여자친구가 전한 부고

  4. 47세 배우 민지영, 암투병 안타까운 근황… 하던 일 중단하고 남편과 한국행

    47세 배우 민지영, 암투병 안타까운 근황… 하던 일 중단하고 남편과 한국행

  5. 전원주 “산에서 첫사랑 껴안고 재미보다 파출소 끌려가” 파격 고백

    전원주 “산에서 첫사랑 껴안고 재미보다 파출소 끌려가” 파격 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

할리우드 스타들이 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 미국감독조합(DGA) 극장에서 열린 애플TV+의 새 오리지널 시리즈 ‘럭키(Luc
톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈 주연의 새 영화 ‘디거’의 최신 예고편이 공개된 가운데, 비주얼 변신이 화제를 모으고 있다.지난 23일 톰 크루즈는 본인의