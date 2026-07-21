제주살이를 시작한 코미디언 김숙이 세금 고지서를 뒤늦게 확인해 당황하는 현실적인 일상을 공개해 눈길을 끈다. 유튜브 ‘김숙티비’ 캡처

제주살이를 시작한 코미디언 김숙이 세금 고지서를 뒤늦게 확인해 당황하는 현실적인 일상을 공개해 눈길을 끈다. 유튜브 ‘김숙티비’ 캡처

제주살이를 시작한 코미디언 김숙이 세금 고지서를 뒤늦게 확인해 당황하는 현실적인 일상을 공개해 눈길을 끈다. 유튜브 ‘김숙티비’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 김숙이 세금 독촉장을 받게 된 이유는? 바쁜 일정으로 고지서 미확인 세금 납부 거부

제주살이를 시작한 코미디언 김숙이 세금 고지서를 뒤늦게 확인해 당황하는 현실적인 일상을 공개해 눈길을 끈다.20일 유튜브 채널 ‘김숙티비’에는 제주에서 새로운 삶을 시작한 김숙의 일상이 담긴 영상이 올라왔다.영상에서 김숙은 제주살이 선배인 친언니와 함께 마당을 꾸미며 본격적인 제주살이를 시작했다.김숙의 언니는 수국과 로즈마리, 스피어민트 등 다양한 식물을 직접 준비해왔고, 김숙은 “언니 집 수국이 너무 예쁘다. 로즈마리 향기도 엄청나다”며 설레는 마음을 감추지 못했다.하루 종일 야외 작업을 마친 뒤 김숙은 밀린 서류 정리를 시작했다. 이 과정에서 세금 고지서를 발견한 그는 예상치 못한 상황에 크게 당황하는 모습이었다.김숙은 “세금 독촉장이 날아왔다”며 “지금 집이 날아가게 생겼다”고 말했다. 알고 보니 바쁜 일정 속에서 세금 고지서를 제때 확인하지 못해 독촉장을 받게 된 것이었다.김숙은 급하게 자동이체를 신청하려 했지만, 평소 기계 사용에 익숙하지 않은 탓에 어려움을 겪었다.한참 동안 휴대전화를 만지던 그는 “인터넷으로 들어가야 하나 봐”라며 머쓱한 웃음을 지었고, 예상 밖의 헛똑똑이 매력으로 웃음을 자아냈다.한편 김숙은 올 3월부터 지난달까지 방송된 tvN 예능 ‘예측불가’를 통해 약 230평 규모의 제주 폐가를 리모델링하는 프로젝트에 참여했다.약 1년 동안 직접 공사에 참여하며 자신만의 제주 주택 ‘쑥하우스’를 완성했고, 현재는 그곳에서 제주살이의 로망을 하나씩 실현해 나가고 있다.온라인뉴스부