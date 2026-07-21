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장원영, 일본서 간식 쇼핑 “편의점 너무 좋아” [SNS★샷]

입력 :2026-07-21 17:29:06
수정 :2026-07-21 17:29:06
사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


그룹 ‘아이브’의 멤버 장원영이 일본 현지의 편의점에서 소소한 일상을 즐기는 근황을 전했다.

장원영은 지난 21일 자신의 인스타그램 계정을 통해 “편의점 너무 좋아”라는 뜻을 담은 일본어 “콤비니 멧챠 스키”라는 문구와 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 그는 해외 일정 중 방문한 것으로 보이는 일본의 한 편의점 매장 내부를 배경으로 카메라를 응시하며 포즈를 취하고 있다.

편안한 티셔츠 차림으로 편의점에 방문한 장원영은 결점 없이 슬림한 몸매와 독보적인 비주얼을 자랑해 감탄을 자아냈다.

사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


또 다른 사진에서는 현지 편의점에서 직접 고른 간식과 제품들을 인증하며 그 나이 또래들과 별다를 바 없는 친근하고 귀여운 매력을 발산했다.

한편, 장원영이 속한 그룹 ‘아이브’는 오는 23일부터 캐나다와 미국 주요 도시를 아우르는 월드투어 일정에 돌입한다. 이들은 캐나다 몬트리올을 시작으로 미국 뉴어크, 오스틴, 로스앤젤레스(LA) 등 글로벌 주요 지역을 순회하며 현지 팬들과 만날 예정이다.

강경민 기자
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