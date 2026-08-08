기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“미키정 두들겨 패 경찰서?”…하리수, 이혼 진실 밝혔다

입력 :2026-08-08 07:40:13
수정 :2026-08-08 07:40:13
하리수. 안선영 유튜브 캡처
하리수. 안선영 유튜브 캡처


방송인 하리수가 자신을 둘러싼 폭행 루머를 직접 부인하며 전남편 미키정과의 이혼 이유를 밝혔다.

지난 7일 공개된 방송인 안선영의 유튜브 채널에서 하리수는 과거 자신을 둘러싼 각종 루머에 대해 입을 열었다.

하리수는 전남편 미키정과의 결혼 생활 당시 불거졌던 폭행설에 대해 “내가 전남편을 두들겨 패서 경찰서에 갔다는 루머가 있었지만 사실이 아니다”라며 “우리는 사이가 너무 좋았다. 미키정씨도 저한테 맞고만 있을 사람이 아니다”라고 말했다.

이혼 이유에 대해서도 “싸워서 헤어진 것이 아니다”라며 “남편이 사업을 하면서 너무 즐거워 보였다. 더 늦기 전에 보내 줘야겠다는 생각이 들었다”고 설명했다.

이어 “나는 남편이 돈을 안 벌고 나만 챙겨 줘도 괜찮다고 생각했지만, 남편은 자신의 일을 하며 행복해했다”며 “현재는 아내와 아이가 있고 잘 지내고 있다”고 전했다.

또 하리수는 20세였던 1995년 성별 확정 수술 당시를 떠올리며 “당시에는 죽을 수도 있다는 각서를 쓰고 수술을 받았다”며 “수술실에 들어갈 때 어린 시절부터 살아온 기억들이 주마등처럼 스쳐 지나갔다”고 회상했다.

이어 “수술 후 통증은 상상을 초월했다. 진통제를 맞아도 너무 아팠다”고 털어놨다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
하리수가 밝힌 미키정과의 이혼 이유는?
인기기사
할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션
키키 수이, ‘여신 강림’ 청순 미모
‘미니스커트’ 김혜수, 완벽 각선미
홍석천 “6개월마다 성병 검사”…에이즈와 HIV, 뭐가 다를까

홍석천 “6개월마다 성병 검사”…에이즈와 HIV, 뭐가 다를까
‘리센느 논란’ 김선태 근황…“충주시청 복직” 제안받았다

‘리센느 논란’ 김선태 근황…“충주시청 복직” 제안받았다
184명 성폭행에도 ‘사형’ 피한 발바리…그래도 “내 딸은 소중해”

184명 성폭행에도 ‘사형’ 피한 발바리…그래도 “내 딸은 소중해”
여고생 구하려다 장윤기 흉기에 찔린 고교생…80일 만에 ‘의상자’

여고생 구하려다 장윤기 흉기에 찔린 고교생…80일 만에 ‘의상자’
“다 한글 쓰레기” 日서 ‘안산 종량제봉투’가 왜…“전 세계에 알릴 것”

“다 한글 쓰레기” 日서 ‘안산 종량제봉투’가 왜…“전 세계에 알릴 것”
“눈 감고 쿨쿨” 생방송 중 턱 괴고 잠든 앵커 “악몽”…응원 쏟아진 이유

“눈 감고 쿨쿨” 생방송 중 턱 괴고 잠든 앵커 “악몽”…응원 쏟아진 이유
‘고지용과 2년 전 이혼’ 허양임, 새 출발 고백

‘고지용과 2년 전 이혼’ 허양임, 새 출발 고백
“하락장은 바겐세일”…월급으로 9억3000만원 모은 30대 공무원, 이렇게 하면 ‘돈 복사

“하락장은 바겐세일”…월급으로 9억3000만원 모은 30대 공무원, 이렇게 하면 ‘돈 복사
말다툼 끝 어머니 흉기 살해…18세 아들 체포

말다툼 끝 어머니 흉기 살해…18세 아들 체포
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘도끼♥’ 이하이, 안타까운 소식 전했다…“법적 절차 진행”

    ‘도끼♥’ 이하이, 안타까운 소식 전했다…“법적 절차 진행”

  2. ‘55세 결혼’ 심현섭, ‘혼전순결’ 지킨 이유… 아내와 호텔 앞 뜻밖의 일

    ‘55세 결혼’ 심현섭, ‘혼전순결’ 지킨 이유… 아내와 호텔 앞 뜻밖의 일

  3. 아이유, 이종석과 결별 후 첫 SNS에 ‘전 연인’ 장기하 소환

    아이유, 이종석과 결별 후 첫 SNS에 ‘전 연인’ 장기하 소환

  4. 성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”

    성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”

  5. 김선호 “군 복무 중 혈액암 4기 판정…저만 살았다” 고백

    김선호 “군 복무 중 혈액암 4기 판정…저만 살았다” 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

영화배우, 가수, 인플루언서 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스에 위치한 포시즌스 호텔에서 열린 버라이어티의 ‘파
레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태

레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태

할리우드 스타들이 뉴욕의 밤을 화려하게 수놓았다.모니카 바바로, 칼럼 터너 등 영화 ‘원 나잇 온리’(One Night Only)의 주