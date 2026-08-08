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“×돌았네” 김희철, 태극기 올리며 분노…최시원도 호응

입력 :2026-08-08 17:52:57
수정 :2026-08-08 17:54:07
그룹 슈퍼주니어 김희철이 거꾸로 그려진 태극기가 포함된 광복절 현수막에 일침을 가했다. 인스타그램 캡처
그룹 슈퍼주니어 김희철이 거꾸로 그려진 태극기가 포함된 광복절 현수막에 일침을 가했다. 인스타그램 캡처


그룹 슈퍼주니어 김희철이 거꾸로 그려진 태극기가 포함된 광복절 현수막에 일침을 가했다.

8일 소셜미디어(SNS)에는 ‘인천시 태극기 반대로 그린 광복절 현수막’이라는 제목의 글이 공유됐다.

공개된 사진에는 제81주년 광복절을 앞두고 인천시가 만든 현수막의 모습이 담겼다. 문제는 태극기가 상하로 뒤집힌 상태로 그려졌다는 점이다.

누리꾼들은 광복절을 기념하는 현수막에 이같은 오류가 발생한 점을 지적하며 비판의 목소리를 높이고 있다.

이를 접한 김희철 역시 댓글을 통해 “×돌았네”라며 태극기가 그려진 이모지를 남겼다.

이에 슈퍼주니어 멤버 최시원은 김희철의 댓글에 태극기 이모지를 남기며 호응했다.

한편 김희철은 지난 5월 건강 문제로 JTBC ‘아는 형님’에서 하차했으며, 지난달 13일 이특과 함께 슈퍼주니어-83z 미니 1집 ‘너를 위한 약속’을 발매했다.

온라인뉴스부
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