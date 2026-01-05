기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

기안84, 심각한 탈모 포착…맘고생 심했나 “휑하다” 인정

입력 :2026-01-05 07:29:33
수정 :2026-01-05 07:29:33
MBC ‘극한84’ 캡처
MBC ‘극한84’ 캡처


기안84가 극악의 몸 상태에서도 마라톤을 진행한 가운데, 탈모 의혹에 휩싸였다.

지난 4일 방송된 MBC ‘극한84’에서는 좋지 않은 컨디션으로 계속 마라톤을 진행하며 괴로워하는 기안84의 모습이 담겼다.

이날 기안84는 전날 음주의 여파로 숙취에 허덕이면서도 포기하지 않고 마라톤을 진행하는 모습을 보였다.

중간중간 갖춰진 물과 간식들, 러너들을 위해 분무기를 뿌려주는 시민들의 응원을 받은 그는 부스에 들러 음료와 물로 수분을 보충했다.

이 모습을 지켜보던 곽범은 “형 이쪽 머리가 좀 없다”고 짚었다.

휑하게 두피가 드러난 옆모습에 모두가 웃음을 터뜨렸고, 기안84는 “숱가위가 있다. 제 방 화장실에 숱가이와 일반 커팅 가위가 있다. 숱가위로 많이 치면 저렇게 된다”고 강조하며 탈모설에 대해 해명했다.

유세윤은 이에 “이쪽이 좀 비었다”며 다시 한번 기안84를 놀렸고, 기안84는 결국 “좀 휑하기는 하다”고 인정해 웃음을 안겼다.

온라인뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
기안84가 마라톤을 진행할 때 몸 상태는 어땠는가?
인기기사
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백
신정환, 룰라 수입 폭로…“5년에 1200만원씩…1집 이후 팔려”

신정환, 룰라 수입 폭로…“5년에 1200만원씩…1집 이후 팔려”
서울 시청역 근처 대규모 집회서 80대男 앉은 채 사망

서울 시청역 근처 대규모 집회서 80대男 앉은 채 사망
“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세

“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세
“한 방에 35억원” 세계에서 가장 비싼 주사 맞았더니…걷지 못했던 소년에 ‘기적’

“한 방에 35억원” 세계에서 가장 비싼 주사 맞았더니…걷지 못했던 소년에 ‘기적’
“영부인 아닌 첫번째 전사”…마두로 대통령과 함께 체포된 아내 정체

“영부인 아닌 첫번째 전사”…마두로 대통령과 함께 체포된 아내 정체
아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다

아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다
“약 먹어도 50% 사망”…피부 찰싹 달라붙어 전신 감염 ‘괴물 곰팡이’ 긴급 경보

“약 먹어도 50% 사망”…피부 찰싹 달라붙어 전신 감염 ‘괴물 곰팡이’ 긴급 경보
“네 남편 알면 재밌겠다”…불륜 前연인 협박해 300만원 뜯은 40대男

“네 남편 알면 재밌겠다”…불륜 前연인 협박해 300만원 뜯은 40대男
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  2. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  3. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  4. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,