기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

‘60세’ 이금희, 전 남친들 얘기 중 30세 연하 男연예인 언급 “얼굴 본다”

입력 :2026-01-20 10:30:39
수정 :2026-01-20 10:30:39
21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’ 한 장면. MBC 제공
21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’ 한 장면. MBC 제공


아나운서 출신 방송인 이금희(60)가 이상형을 공개한다.

오는 21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 이금희, 염경환, 구혜선, 전민기가 게스트로 출연해 ‘2026 말말말 : 말하는 대로!’ 특집으로 꾸며진다.

KBS1 ‘아침마당’ 최장수 진행자였던 이금희는 프로그램 하차 후 방송을 볼 수 없었던 특별한 이유를 털어놓으며 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’ 한 장면. MBC 제공
21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’ 한 장면. MBC 제공


이금희는 전 남친들에 관한 얘기와 솔직한 연애관도 공개된다. 그는 “남자의 얼굴을 본다”고 말하면서 이상형으로 자신보다 30세 어린 그룹 방탄소년단(BTS) 뷔를 언급한다.

이어진 이상형 밸런스 게임에선 예상치 못한 선택지를 제안하는 MC들로 인해 휘청이는 모습을 보여 큰 웃음을 안긴다.

21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’ 한 장면. MBC 제공
21일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’ 한 장면. MBC 제공


이금희는 또 ‘TMI’의 진짜 의미를 재정의하며, 대화 속 정보와 공감의 균형에 대한 ‘말의 철학’을 전해 눈길을 끈다. 그러면서 모두의 앞날을 축복하며 명언 같은 말들을 쏟아내 감탄을 자아낸다.

이금희는 이날 방송에서 초등학교 4학년 때부터 아나운서가 되겠다고 말하고 다녔다며, 그 말이 결국 현실이 됐다고 회상하기도 한다. 그는 “가장 좋은 노후는 은퇴하지 않는 것”이라며 고(故) 송해를 언급, 장수 방송인으로 살고 싶은 소신을 밝혀 MC들의 공감을 끌어낸다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이금희가 언급한 이상형은 누구인가?
인기기사
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
“AI 아니라고?”…71세 女모델 비키니 사진 공개에 SNS ‘발칵’

“AI 아니라고?”…71세 女모델 비키니 사진 공개에 SNS ‘발칵’
“허락 안 받고 식기세척기 샀다고 집 부순 남편”…눈물 토로한 아내에 中 엇갈린 반응

“허락 안 받고 식기세척기 샀다고 집 부순 남편”…눈물 토로한 아내에 中 엇갈린 반응
축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박

축하합니다…53세 김민종 “이상형 만나 혼전임신” 결혼운 대박
(영상)“충동적으로” 카페서 여성들에 다가가 ‘덥석’ 만져…강제추행 30대男 구속

(영상)“충동적으로” 카페서 여성들에 다가가 ‘덥석’ 만져…강제추행 30대男 구속
“환경 생각해 썼는데 텀블러 오래 쓰면 독?” 20년 쓴 남성 사망…‘이것’ 중독

“환경 생각해 썼는데 텀블러 오래 쓰면 독?” 20년 쓴 남성 사망…‘이것’ 중독
2026년 1월 20일

2026년 1월 20일
동네 어디 사느냐가 男 ‘전립선암’ 위험 결정…“운동도 소용없어”

동네 어디 사느냐가 男 ‘전립선암’ 위험 결정…“운동도 소용없어”
지인인 척 다가가 ‘와락’, 여성 10여명 당했다…광교 ‘연쇄 성추행’ 30대男 구속기로

지인인 척 다가가 ‘와락’, 여성 10여명 당했다…광교 ‘연쇄 성추행’ 30대男 구속기로
“차를 훔쳐가?” 20대 절도범 감금·폭행에 ‘쇠구슬 권총’ 협박까지…고려인 일당 체포

“차를 훔쳐가?” 20대 절도범 감금·폭행에 ‘쇠구슬 권총’ 협박까지…고려인 일당 체포
인기 클릭
Weekly Best

  1. 톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

    톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

  2. 전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

    전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

  3. 대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

    대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

  4. 가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

    가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

  5. 남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”

    남진, 조폭 3명에 피습당해… “뒤에서 찔러 허벅지 관통”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상